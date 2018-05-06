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Роналду повторил достижение Ди Стефано по числу голов в «эль класико»
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Роналду повторил достижение Ди Стефано по числу голов в «эль класико» 

Чемпионат.com 19 минут назад
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает на своём поле «Реал». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в эти минуты.
На 14-й минуте нападающий гостей Криштиану Роналду точным ударом сравнял счёт, который каталонцы открыли четырьмя минутами ранее. Для португальского футболиста этот гол стал 18-м в истории противостояния «Реала» и «Басрелоны». По этому показателю он сравнял с бывшим форвардом мадридцев Альфредо Ди Стефано.
Больше Роналду и Ди Стефано в истории «эль класико» забивал только аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (на данный момент — 25 голов).
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