Роналду повторил достижение Ди Стефано по числу голов в «эль класико» 

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимает на своём поле «Реал». Встреча проходит на стадионе «Камп Ноу» в эти минуты.
На 14-й минуте нападающий гостей Криштиану Роналду точным ударом сравнял счёт, который каталонцы открыли четырьмя минутами ранее. Для португальского футболиста этот гол стал 18-м в истории противостояния «Реала» и «Басрелоны». По этому показателю он сравнял с бывшим форвардом мадридцев Альфредо Ди Стефано.
Больше Роналду и Ди Стефано в истории «эль класико» забивал только аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси (на данный момент — 25 голов).