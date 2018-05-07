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Тренер «Марселя» Гарсия валялся на газоне, выпрашивая пенальти
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Тренер «Марселя» Гарсия валялся на газоне, выпрашивая пенальти 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Весьма эмоционально повел себя наставник французского футбольного клуба «Марсель» Руди Гарсия в эпизоде матча его команды против «Ниццы» (2:1). Когда судья встречи Антони Готье не назначил почти очевидный пенальти в ворота соперника, тренер принялся буквально валяться по земле.
Réaction mythique de Rudi Garcia 😭 #TeamOM #OMOGCNpic.twitter.com/SY42neXuKt
— Vincenzo Tommasi (@Vincent1393) 6 мая 2018 г.
Марсельцы в домашней встрече пропустили быстрый гол, когда на 5-й минуте отличился итальянский форвард «Ниццы» Балотелли, сообщает Евроспорт.Ru. Жермен вскоре счет сравнял, но вот победного мяча пришлось ждать более часа: его провел Пайет за 15 минут до конца встречи.
В одном из моментов матча хозяева претендовали на пенальти, но арбитр Готье не усмотрел столь строгого наказания для гостей. Вот тут зрители и увидели почти неадекватную реакцию тренера «Марселя» на решение арбитра. Подопечные Гарсии идут четвертыми во французской Лиге 1, но при этом вышли в финал Лиги Европы.
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