Тренер «Марселя» Гарсия валялся на газоне, выпрашивая пенальти

Весьма эмоционально повел себя наставник французского футбольного клуба «Марсель» Руди Гарсия в эпизоде матча его команды против «Ниццы» (2:1). Когда судья встречи Антони Готье не назначил почти очевидный пенальти в ворота соперника, тренер принялся буквально валяться по земле.

Réaction mythique de Rudi Garcia 😭 #TeamOM #OMOGCNpic.twitter.com/SY42neXuKt

— Vincenzo Tommasi (@Vincent1393) 6 мая 2018 г.

Марсельцы в домашней встрече пропустили быстрый гол, когда на 5-й минуте отличился итальянский форвард «Ниццы» Балотелли, сообщает Евроспорт.Ru. Жермен вскоре счет сравнял, но вот победного мяча пришлось ждать более часа: его провел Пайет за 15 минут до конца встречи.