Парк «Усадьба Воронцово» рассказал о мероприятиях 9 Мая

Программа «Песни Победы» стартует в Воронцовском парке Обручевского района в час дня.

В праздничной программе выступления танцевальных и театральных коллективов, полевая кухня и вкусная каша. Гостям продемонстрируют полевой госпиталь, а также пушку ЗИС 45. Желающие смогут посетить фотозону «Дверь в войну». Театральная постановка экспериментального театра Щукинского института «Вечная память павшим, вечная слава живым» продолжит праздник. Минутой молчания почтут память погибших, а в 22 часа всех ждет праздничный салют.