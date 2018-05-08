Ещё
Парк «Усадьба Воронцово» рассказал о мероприятиях 9 Мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парк «Усадьба Воронцово» рассказал о мероприятиях 9 Мая 

Обручевский меридиан 40 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Программа «Песни Победы» стартует в Воронцовском парке Обручевского района в час дня.
В праздничной программе выступления танцевальных и театральных коллективов, полевая кухня и вкусная каша. Гостям продемонстрируют полевой госпиталь, а также пушку ЗИС 45. Желающие смогут посетить фотозону «Дверь в войну». Театральная постановка экспериментального театра Щукинского института «Вечная память павшим, вечная слава живым» продолжит праздник. Минутой молчания почтут память погибших, а в 22 часа всех ждет праздничный салют.
Обручевский меридиан: последние новости
Студенты стали участниками олимпиады 3D_Geo_2018 В Тропаревском парке состоится забег 9 мая Общественная премия присуждена сотрудникам Геологоразведочного университета
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев породил новый анекдот про Мутко364
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером5
Медведева выступила с официальным заявлением124
Фергюсон вышел из комы1
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву4
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Прочее
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение