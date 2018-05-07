Ещё
Минобороны анонсировало публикации в соцсетях видео с новейшей военной техникой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минобороны анонсировало публикации в соцсетях видео с новейшей военной техникой 

Говорит Москва 26 минут назад
Речь, в частности, идёт о беспилотниках «Корсар» и «Катран», а также робототехнических комплексах «Уран-6» и «Уран-9».
В настоящее время уже опубликована видеозапись с манёврами боевой машины огневой поддержки «Терминатор».
Говорит Москва: последние новости
Пятерых граждан России отстранили от чемпионата мира по спортивной ходьбе В Союзе биатлонистов отрицают переговоры с Бьорндаленом о возможности возглавить сборную РФ Российский борец Гаджимурад Рашидов стал чемпионом Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера64
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой105
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой158
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение