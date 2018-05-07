Минобороны анонсировало публикации в соцсетях видео с новейшей военной техникой

Речь, в частности, идёт о беспилотниках «Корсар» и «Катран», а также робототехнических комплексах «Уран-6» и «Уран-9».

В настоящее время уже опубликована видеозапись с манёврами боевой машины огневой поддержки «Терминатор».