Приморские кудоисты — победители Первенства России

В Москве завершилось Первенство России по кудо. Честь Приморского края представляла команда в составе 30 кудоистов, завоевавших по итогам четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей.

В соревнованиях приняли участие около 300 сильнейших спортсменов 12-17 лет со всей страны, прошедшие предварительный отбор в своих федеральных округах. Бои проходили более 10 часов. Спортсмены сражались за 19 комплектов наград среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Несмотря на острую конкуренцию, приморцы смогли показать все свое мастерство и волю к победе, завоевав по итогам соревнований четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей.

Серебряные медали завоевали Андрей Новиков (Уссурийск) и Нарек Манукян и Данил Макагонов из Владивостока.

Бронзовыми призерами стали владивостокские спортсмены Никита Дернов и Ксения Яковенко и воспитанники уссурийской федерации кудо Ольга Шевченко , Леонид Маханов, Павел Ященко, Владислав Тимофеев, Дмитрий Царев

Специальным призом за лучшую технику удостоен Алексей Баринов.

С высокими достижениями спортсменов и тренеров поздравил руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин.

«На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются одними из лидеров в стране как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров. Это большой труд всей федерации, тренеров и, конечно же, самих ребят. Подрастает достойная смена нашим прославленным чемпионам мира, которой мы по праву гордимся», — подчеркнул Александр Ясин.

По итогам Первенства России будет сформирована сборная страны для участия в Первенстве мира, которое состоится в ноябре в Японии. Благодаря показанным результатам, приморские кудоисты войдут в состав национальной команды.