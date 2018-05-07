Шесть первых мест завоевали представители «РН-Пурнефтегаза»

Делегация «РН-Пурнефтегаз» вернулась с зонального этапа корпоративного фестиваля " Роснефть зажигает звезды" с шестью наградами за первое место и тремя — за второе. Состязания прошли в поселке Ольгинка (Туапсинский район). Творчество нефтяников оценивало компетентное жюри в составе известных российских артистов и деятелей искусства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Почти неделю сотрудники дочерних обществ нефтяной компании «Роснефть» соревновались в вокале, танцах, живописи и фотографии. Первое место, уже в третий раз, занял постоянный участник фестиваля 12-летний губкинец Илья Карлышев с фотоработой «Вдохновение».

Впервые на зональном этапе от «РН-Пурнефтегаз» выступил самодеятельный коллектив работников «Дуслык», исполняющий песни на татарском языке. Название коллектива символично для фестиваля: в переводе с татарского «дуслык» означает «дружба». Дебют нефтяников оказался успешным: в номинации «Вокал. Народный» они заняли второе место.

Заключительный этап корпоративного фестиваля Роснефть зажигает звезды" состоится в Москве в начале сентября. За победу в финале будут бороться победители зональных туров.