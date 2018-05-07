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Чья это улица: Гончаренко, Обухов, Овчинников
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Чья это улица: Гончаренко, Обухов, Овчинников 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Челябинске много «именных» улиц, но не все горожане знают, в честь кого они названы. «АиФ-Челябинск» продолжает серию публикаций о людях, чьи фамилии мы ежедневно видим на карте города. В преддверии Дня Победы начнём рассказ о героях войны.
Улица Гончаренко
Иван Григорьевич Гончаренко (1920 — 1945) родился в селе на территории Сумской области Украинской ССР. На фронт попал с первых дней войны, а с марта 1944 года стал командиром одного из танков 63-й Челябинской танковой бригады. Считается, что именно Т-34 под командованием Гончаренко одной из первых ворвался на улицы оккупированной Праги. Случилось это 9 мая 1945 года, но отпраздновать капитуляцию противника Ивану с однополчанами не удалось: во время боя танк подбили, и Гончаренко погиб — один из всего экипажа.
Иван Гончаренко похоронен в Праге, в этом городе, как и в Челябинске, одна из улиц названа его именем. Был в чешской столице установлен и памятник танкистам, однако вместо «тридцатьчетвёрки» место на постаменте занял ИС-2. В 1981 году памятник перекрасили и демонтировали, из напоминания о боях Великой Отечественной войны он превратился в символ оккупации Чехословакии советскими войсками.
Улица Обухова
Александр Васильевич Обухов (1911 — 1959) родился на территории нынешней Нижегородской области, рано осиротел. После школы в 1933-35 годах отслужил в армии, затем работал плотником, а в 1939 году перебрался в Челябинск. На фронт попал в 1941 году в качестве артиллериста. Александр Обухов особенно отличился в 1945 году во время боёв в Восточной Пруссии. Уже в звании старшины он командовал орудием и сумел уничтожить несколько укрытий и орудий соперника при взятии нынешнего Калининграда. В один из моментов орудийный расчёт оказался в окружении, однако ни Обухов, ни его однополчане не сдались и обратили врага в бегство.
После Победы война для Александра Обухова не закончилась: его отправили на Дальний Восток для борьбы с японскими и маньчжурскими диверсантами. После демобилизации Обухов вернулся на родину, работал лесником
Улица Овчинникова
Евгений Васильевич Овчинников (1921 — 1943) — уроженец Челябинской области, сын железнодорожного рабочего. После школы поступил в Чкаловское военное авиационное училище, был одним из лучших выпускников и мог остаться в качестве инструктора, однако решил отправиться на фронт. Овчинников был штурманом самолёта из дивизии ночных бомбардировщиков, за два года успел совершить не менее 200 боевых вылетов, иногда по семь-восемь за одну ночь.
В январе 1943 года Евгению и его напарнику Шалико Козаеву дали важное задание — установить связь с танковым корпусом на передовой. К своим лётчики на По-2 добрались без затруднений, однако на обратном пути самолёт подбили, Козаев был серьёзно ранен. Посадив пылающую машину в лесу, лётчики попытались скрыться от преследователей, однако враги настигли Овчинникова. Его привели в ближайшую деревню, пытались допросить и, ничего не добившись, расстреляли за каких-то полчаса до прихода советских войск.
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