Вождь и реформы: чем обернется четвертый срок Путина для России

Инаугурация Владимира Путина неизбежно вызывает вопрос о том, какая политика Кремля ожидает нас в ближайшие шесть лет. Но гадать о ней можно будет только после формирования нового правительства, его первых решений и первых (символических) указов президента.

Но вот, что обязательно произойдет — и совсем не по воле первого лица — так это замена в ближайшие годы партийной элиты. Жириновский, Зюганов Явлинский и Миронов уже отработали свой естественный ресурс: политики девяностых и двухтысячных элементарно постарели. Им на смену должны будут прийти новые лидеры.

Важной и часто не замечаемой особенностью партийной системы в России следует назвать несменяемость руководителей партии. По большому счету, основные персонажи пришли к нам из 1993 года, когда состоялись первые выборы в Государственную Думу . Это касается всех вышеперечисленных за исключением Сергея Миронова, чья «Справедливая Россия» возникла значительно позже. Но даже Миронов светится на высших должностях в политике с 2001 года, когда стал председателем Совета Федерации

За это же время в странах Восточной Европы и Балтии лидеры партий сменились по многу раз, как, впрочем, и сами партии. Подобная безальтернативность руководства — важная примета российской политики, много говорящая об особенностях сложившегося строя.

Вожди вместо лидеров мнений

Правда, порой случались попытки инвесторов перекупить весь проект целиком, как это произошло в КПРФ в 2003-2004 годах. В тот момент Семигин попытался отодвинуть Геннадия Зюганова , и давнему лидеру коммунистов пришлось попотеть, чтобы сохранить контроль над партией. За исключением этого случая положение лидеров российских партий оставалось непоколебимым.

Этому способствовало не только сохранение в их руках всех рычагов власти в партиях, но и полное безразличие общества. Никакого давления социума не происходило: партии организовывались не снизу, на основании общей идеологии, а сверху, как типичные вождистские проекты. Даже коммунистическая партия, которая имела хоть какую-то идеологию и опору в обществе, не смогла избегнуть соблазна вождизма и быстро превратилась в личный проект Зюганова.

Грядущая замена партийного руководства между электоральными циклами 2016-2018 и 2021 года, когда пройдут очередные парламентские выборы, будет обусловлена не изменением характеристик российского общества, а естественным процессом старения. Будет совсем смешно и нелепо, если на выборы 2021 года партии поведут лидеры в возрасте за семьдесят пять лет. Даже самому молодому среди них Сергею Миронову исполнится шестьдесят восемь.

Партийные наследники

Очевидно, что выдвижение новых лидеров будет происходить без участия общественности. Вместо открытых выборов или общественной дискуссии партии ждет процесс номенклатурного отбора, при котором уходящим лидерам придется дать определенные гарантии, а смена элит не должна будет позволить «взбаламутить» обстановку в партиях. Грубо говоря, нынешних руководителей сменят Зюганов-2, Миронов-2 и Явлинский-2.

Впрочем, в ЛДПР имя наследника уже известно — это сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев . Он обладает нулевой харизмой и отрицательным имиджем, с которым партию может ждать только полный разгром. В результате без участия Жириновского в том или ином качестве обойтись будет невозможно.

«Единая Россия» — единственная парламентская партия, которая не имеет номинального вождя в Госдуме. Партия власти ассоциируется прежде всего с Владимиром Путиным, а ситуация внутри «Единой России» определяется не столько внутрипартийными интригами, сколько решениями, принимаемыми в администрации президента . С формальной точки зрения смена власти внутри «Единой России» произошла недавно — с приходом на руководящую должность бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака

Что будет с героями выборов-2018

Намного интереснее взглянуть на те проекты, которые могут появиться в последний путинский срок вне привычной партийной парадигмы. Выборы президента в 2018 году показали, что в обществе имеется как запрос на обновление, так и желающие на это запрос ответить. Павел Грудинин Ксения Собчак стали открытиями минувшей весны.

После окончания избирательной компании Грудинин взял паузу. Сейчас политик старается одновременно участвовать как в работе КПРФ, так и в деятельности объединения под названием ПДС НПСР («Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России»). В первом случае его привлекает сильная организация, создать которую фактически нереально при нынешнем уровне апатии и административного ресурса.

С другой стороны, в КПРФ Грудинин всегда будет на вторых ролях, что и показала прошедшая кампания. Об этом много говорит ближайший советник политика Юрий Болдырев , полностью разочарованный итогами выборов, низкий результат которых он приписывает саботажу функционеров из КПРФ. В ПДС НПСР у Грудинина есть все шансы стать полноправным вождем с неясными перспективами самого движения.

Ксения Собчак также не делает резких заявлений. Прямо сейчас непонятно, останется ли она в политике. Если она изберет для себя карьеру отца, то теоретически сможет объединить вокруг себя умеренных либералов при благосклонном отношении кремлевской администрации. Тогда вопрос о возвращении в Думу либералов может встать в повестку дня.

Политики нового поколения

Нельзя исключать появления и других лидеров, сегодня пока неизвестных широким массам. Среди возможных будущих политических открытий можно выделить, к примеру, главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна , прогремевшего в Youtube своим обращением к Владимиру Путину: Шестун успел поименно назвать исполнителей якобы кремлевского заказа на устранение политических оппонентов в тот момент, когда еще не утратил должность — с жуткими подробностями о подкупе, шантаже, угрозах и полномасштабном преследовании неугодных.

То, что запрос на обновление существует, показали события, прошедшие между голосованием и инаугурацией: мусорные баталии в Московской области, взрыв негодования по всей стране после пожара в Кемерове, жестко разогнанные властями «детские митинги» накануне вступления Путина в должность. Недовольство стихийно прорывается то тут, то там, но возглавить его пока некому. Официальные партии воздерживаются, занимая крайне осторожную позицию, несистемные оппозиционеры, такие как Алексей Навальный , не предлагают системного ответа и четкого плана действий.

Здесь и открывается широкий простор для деятельности «новых людей». Тот же Шестун сломал привычные каноны поведения: нарушил правила молчания, вынес сор из избы и остался на своей должности. Похоже, в Кремле не знают, что с ним делать: сейчас его просто опасаются трогать.

Что будет делать Путин

Ближайшей осенью пройдут выборы мэра Москвы. Сюрпризов на них не ожидается, но они могут стать проверкой готовности администрации президента допустить широкое обсуждение городских проблем в более широком формате чем прежде. В предыдущие годы Кремль сам загонял себя в яму, зачищая публичное поле от всех мало-мальски самостоятельных политиков. Муниципальный фильтр превратился в удушающий страну намордник, а выборы стали фарсом с ряжеными клоунами. Возможные послабления на предстоящих выборах в столице могут стать намеком на хотя бы декларативное возрождение региональной политики.

За шесть лет Владимиру Путину предстоит принять ряд принципиально важных решений о дальнейшем функционировании политической системы в России. Не стоит забывать, что как политик (пусть и аппаратного типа) Путин сформировался в перестройку и девяностые годы, сделав ставку на демократов в лице Анатолия Собчака . 1990-е научили его полному недоверию к публичной политике, пониманию того, что в России свободой слова и публичной деятельности в первую очередь пользуются жулики и проходимцы. Но не будь той России, пришедшей в движение, он бы никогда сам не стал президентом, и не сделал своей фантастической карьеры.

Теоретически, перед лицом вечности думая о своем месте в истории, Путин образца 2018-2024 годов может опереться на беззаветную власть и провести такие реформы, которые дадут россиянам возможность больше влиять на свою собственную жизнь. Если Кремль боится свободных выборов глав регионов и парламента, то он может дать избирателям возможность свободно формировать местные органы власти. Сейчас они целиком и полностью принижены, лишены полномочий и независимости.

Рано или поздно демонтаж нынешней конструкции придется начинать — и делать это лучше постепенно и с дальним прицелом, а не хаотически-революционно.

Читайте также

Стабилизация кризиса. Что ждет экономику России после победы Путина «Кортеж» для Путина. Что не так с автомобилем для президента России