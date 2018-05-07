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Турнир настоящих и будущих звезд
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Турнир настоящих и будущих звезд 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
C 11 по 13 мая во Дворце художественной гимнастики (Тимуровский проезд, 10) пройдут региональные соревнования «Надежды Сибири» имени заслуженного мастера спорта Ирины Чащиной.
Традиционные соревнования имеют статус открытого первенства Омской области и всегда пользуются большим вниманием у гимнасток многих регионов страны. Впервые эти соревнования прошли в 2011 году, и тогда их участницами стали около 250 «художниц». В последующие годы турнир приобретал всё большую популярность. И в 2018 году он бьет все рекорды по числу участниц. Только иногородний десант составит более 300 человек! А всего на ковер выйдут более 500 спортсменок. Заявки на участие подтвердили команды Красноярского края, Иркутска, Ханты-Мансийска, Республик Бурятия и Саха, Пермской, Новосибирской, Тюменской и Свердловской областей.
Торжественное открытие соревнований состоится 11 мая в 17:00.
Гимнастки выступят в индивидуальном и групповом многоборье. Возрастные категории подразумевают выступления как начинающих звездочек, которым едва исполнилось 6 лет, так и уже довольно опытных спортсменок, которые выступят по программам 1-го спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта (до 15 лет). В прошлом году омички выиграли всё «золото» в индивидуальных упражнениях. Ульяна Янус одержала победу среди самых маленьких участниц, выступавших по программе I юношеского разряда. Екатерина Тимошенко выиграла многоборье среди спортсменок III разряда. София Яковлева была лучшей у второразрядниц. Многоборье I спортивного разряда покорилось Екатерине Пантелеевой, а Анастасия Симакова завоевала «золото» среди самых опытных на этом турнире спортсменок, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта.
Справка:
Открытое первенство Омской области «Надежды Сибири» региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта уже в 8-ой раз проводит в честь нашей землячки, воспитанницы омской школы художественной гимнастики, серебряного призера Олимпийских игр в Афинах Ирины Чащиной.
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