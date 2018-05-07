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Юрген Клопп: «Думаю, что Салах симулировал»
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Юрген Клопп: «Думаю, что Салах симулировал» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с участием Мохамеда Салаха в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:1). Форвард получил желтую карточку за симуляцию после единоборства с Гэри Кэйхиллом.
"Да, я думаю, что он «нырял», не так ли? Или он ждал контакта. Я не знаю, — цитирует Клоппа The Independent. — Это не то, что я хочу видеть от него, это не то, что он хочет делать. Но это случилось. Салах должен играть намного лучше, он может показывать намного лучший футбол и забивать, в этом нет сомнений".
Единственный мяч на 32-й минуте забил Оливье Жиру.
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