Юрген Клопп: «Думаю, что Салах симулировал» 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с участием Мохамеда Салаха в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:1). Форвард получил желтую карточку за симуляцию после единоборства с Гэри Кэйхиллом.
"Да, я думаю, что он «нырял», не так ли? Или он ждал контакта. Я не знаю, — цитирует Клоппа The Independent. — Это не то, что я хочу видеть от него, это не то, что он хочет делать. Но это случилось. Салах должен играть намного лучше, он может показывать намного лучший футбол и забивать, в этом нет сомнений".
Единственный мяч на 32-й минуте забил Оливье Жиру.