Две ямальские команды рассмешат Салехард в октябре

В Культурно-деловом центре Салехарда состоялся четвертьфинал Региональной Арктической лиги Международного союза КВН. В игре приняли участие ямальские команды «Октябрьск» из Ноябрьска, «На хайпе» из Надымского района и сборная Ямала «Север».

Их оппонентами выступили «Факультет свободных искусств» из Санкт-Петербурга, «Юра, прости» из Севастополя, «Туапсе тоже курорт» из Туапсе и «Как все, УГНТУ» из Уфы. За звание самых веселых и находчивых они боролись в трех конкурсах — приветствие, разминка и музыкальный фристайл.