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Две ямальские команды рассмешат Салехард в октябре
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Две ямальские команды рассмешат Салехард в октябре 

ИА Север-Пресс 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Культурно-деловом центре Салехарда состоялся четвертьфинал Региональной Арктической лиги Международного союза КВН. В игре приняли участие ямальские команды «Октябрьск» из Ноябрьска, «На хайпе» из Надымского района и сборная Ямала «Север».
Их оппонентами выступили «Факультет свободных искусств» из Санкт-Петербурга, «Юра, прости» из Севастополя, «Туапсе тоже курорт» из Туапсе и «Как все, УГНТУ» из Уфы. За звание самых веселых и находчивых они боролись в трех конкурсах — приветствие, разминка и музыкальный фристайл.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном молодежном центре, по итогам игры в полуфинал вышли команда «Октябрьск» из Ноябрьска, «Север» сборная Ямала, «Факультет свободных искусств» из Санкт-Петербурга и «Туапсе тоже курорт» из Туапсе. Именно они сыграют в полуфинале РеАЛа в октябре этого года в Салехарде.
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