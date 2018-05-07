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Их никто не видит, но все хорошо слышат. Россия отмечает День радио
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Их никто не видит, но все хорошо слышат. Россия отмечает День радио 

Мир24 38 минут назад
Сегодня в России отмечают День радио. Для нас это тоже профессиональный праздник, потому что «Мир» — это не только телевидение, но и радио. Наши студии работают в Беларуси и Кыргызстане. Нас слушают и слышат в 66 городах России. В каждом регионе своя волна, свои звезды и свои интересные находки в эфире, но все вместе они — одна большая семья — радио «Мир». В этом убедилась корреспондент Ольга Жемчугова.
У радиоведущих Сергея Савченко и Ксении Ростовой за три года работы на «Мире» все скороговорки «проговорены перевыговорены». Это чтобы язык не заплетался. Прямой эфир ошибок не прощает. Каждый час бежит кросс до студии ведущий информационных выпусков. Тут важно успеть. Рассказать первым новость последних минут. Главное, чтобы дыхание не сбилось. Это сегодня о радио «Мир» знают почти по всем мире. Сначала появились филиалы в Беларуси и Кыргызстане. В странах Содружества — станция на первых строчках рейтинга. Сотни тысяч слушателей и в российских регионах. Первым городом в России, где услышали радио «Мир» еще в 2010 году, стал Ставрополь. Сегодня «Мир» звучит в 66 городах России 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Радио «Мир» работает в трех часовых поясах. Ведущие желают доброго утра дальневосточникам, когда в Москве уже ночь. А потом еще несколько раз — жителям других регионов в странах Содружества.
«У нас 24 часа в сутки идут новости. У нас очень много развлекательных тематических программ собственного производства. У нас популярная российская музыка, которую мы очень тщательно проверяем и сортируем», — отметила директор радиостанции «Мир» Елена Коритич.
Приятные впечатление и хорошее настроение радио «Мир» дарит слушателям каждый день. А еще призы. Конкурсы — неотъемлемая часть эфира. Например, в канун курортного сезона победитель радиовикторины получил путевку на Алтай. Причем в поездку слушатель сможет взять всю свою семью.
А вот радиоведущим не до отдыха. Свой праздник отмечают практически в прямом эфире. Поздравляют друг друга: «С Днем радио!»
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