Вымрут ли «Мамонты»? Что ожидает югорских хоккеистов в сезоне 2018/2019

Что теперь ожидает нашу золотую молодёжку — лидеров Восточной конференции, неизвестно. Их старшая команда — ХК «Югра» была исключена из КХЛ и будет, скорее всего, играть в куда менее престижной лиге — ВХЛ.

Железный человек

По словам 20-летнего защитника «Мамонтов Югры» Тимралия Вахрутдинова, сейчас они с ребятами уже успели отойти от плей-офф, где проиграли в одной четвертой нижнекамскому «Реактору» и поняли, что в следующем сезоне нужно лучше играть и трудиться над реализацией.

«Я совершенно не ожидал, что меня признают лучшим защитником. Когда узнал об этом, очень сильно удивился, но при этом очень рад, спасибо команде и тренерам за вклад в успех. Мы впервые в истории заняли первое место на Востоке, для многих ребят, как и для меня, это был первый опыт игры в плей-офф, поэтому немного не хватило хладнокровия и стабильности. У нас получилось хорошее звено, чувствуется прогресс, будем работать дальше», — подчеркнул Вахрутдинов.

Он, кстати, в силу своего возраста в следующем сезоне МХЛ принять участие уже не сможет — там играют ребята до 20 лет включительно. Так что, ожидается, что при своих успехах уроженец Ноябрьска, набравший в 55 матчах регулярного чемпионата 32 очка при впечатляющем показателе полезности +45, будет задействован в КХЛ, в одном из ведущих клубов страны. Каком — пока неизвестно. Кстати, партнёры по команде называют его Усэйном Болтом, потому что на тренировках никто не может обогнать Вахрутдинова в кроссе. А вообще имя Тимралий в переводе на русский означает «Железный человек»!

Приз за лучшего защитника в Москве он получал из рук легенды отечественного хоккея, трехкратного чемпиона мира и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Фёдорова

Хоккеисты со скидкой

Теперь же, несмотря на заверения экс-генерального директора «Югры» Василия Филипенко о том, что «команда „Мамонты Югры“ сохранит своё право выступать в МХЛ», есть сомнения в том, что мы не растеряем ребят. Не все захотят играть в молодёжке, которая не имеет выхода в КХЛ. Разница между ними — колоссальная и в зарплатах, и в мастерстве, и в перспективах. Это как сравнивать выпускника университета и колледжа, и заверять, что между ними нет никакой разницы.

Новый генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев на днях в интервью для Russia-Hockey.ru сказал, что «Югра» в ВХЛ будет решать максимальные задачи. Подчеркнув, что, конечно, их клуб в ближайшее время займётся продажей и обменом тех игроков, в которых сегодня заинтересованы клубы КХЛ. Имена не называются, но известно, что речь идёт «как об опытных, так и о молодых хоккеистах».

Таким образом, падение «Югры» из КХЛ в ВХЛ выглядит как пир для всех «стервятников» — получить отличных игроков из «Югры» и «Мамонтов Югры» по бросовым ценам захотят очень многие клубы, если не топ-уровня, то крепкие середнячки, которые, в отличие от югорского клуба, прошли в плей-офф.

Донор для других?

На фоне этих событий, естественно, что вокруг сине-бело-зеленых уже ходит множество слухов, один из которых гласит, что «Югра» станет фарм-клубом омского «Авангарда». Мол, уже совершенно точно придумана схема, при которой клуб продолжит работать с бывшим генеральным менеджером Евгением Хацеем, который после провального сезона ханты-мансийцев пошёл на повышение в «Авангард», где занял пост помощника президента, отвечающего за привлечение молодых игроков.

Директор департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Анатолий Уткин эти слухи не подтвердил, но и не опроверг. Осторожно заявив, что, конечно, финансирование клуба продолжится за счет бюджета, но средств будет выделяться меньше, чем раньше.

Таким образом, если слухи о рокировке с «Авангардом» окажутся верными, то лучшие югорские хоккеисты из «Югры» и «Мамонтов Югры» действительно смогут играть в КХЛ, но уже под другими знамёнами. Насколько это приемлемо, непонятно. С одной стороны, это — шанс для игроков, а с другой стороны — наш хоккейный клуб носит гордое имя «Югра» в честь региона, который даёт стране миллиарды тонн нефти и газа и является воплощением возможностей округа, платившим на содержание клуба ежегодно больше миллиарда рублей, а теперь вынужденного воспитывать игроков для других клубов.

А ведь большинство игроков «Мамонтов Югры» — не выросшие где-то там парни, это ребята с наших дворов, собранные в своё время под знамёна Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва со всех городов округа, больше 95% команды — «домашние» хоккеисты, которых почти 15 лет местные тренеры холили и лелеяли, как своих детей.