Алтай-Кокс готовится к Дню Победы

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) традиционно проводит мероприятия к Дню Великой Победы — поздравление ветеранов, патриотические акции, флэш-мобы, спортивные турниры.

В канун праздника на заводе объявили акцию «Читаем письма с фронта». На заводской радиостанции с 3 мая звучат выступления заводчан и их детей, которые читают фронтовые послания земляков.

7 мая заводской женсовет проведет на площади у городского фонтана флэш-моб «Песни военных лет».

8 мая в ДК «Металлург» завершится общегородской турнир по волейболу на призы Алтай-Кокса.

В честь Дня Победы бывшим работникам завода — участникам войны, труженикам тыла –окажут финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса 8 мая поздравит фронтовиков на дому, вручит памятные подарки и продуктовые наборы.

9 Мая на заринском мемориале славы пройдет торжественный митинг. Алтай-Кокс традиционно организует для горожан полевую кухню и акцию «Победный путь» с раздачей памятных сувениров и буклетов с основными датами Великой Отечественной войны.

Также на мемориале будет работать селфи-зона. Все желающие смогут сделать фото на память и поучаствовать в конкурсе «#ФотоПобеда» на страничке Алтай-Кокса ВКонтакте https://vk.com/album-72459526_254579393.

Заводчане-автолюбители примут участие в автопробеге, который приурочен к памятной дате.

Алтай-Кокс присоединится к шествию «Бессмертного полка». На предприятии по заявкам сотрудников изготовили 227 портретов участников ВОВ в едином дизайнерском стиле.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/