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Алтай-Кокс готовится к Дню Победы
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Алтай-Кокс готовится к Дню Победы 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) традиционно проводит мероприятия к Дню Великой Победы — поздравление ветеранов, патриотические акции, флэш-мобы, спортивные турниры.
В канун праздника на заводе объявили акцию «Читаем письма с фронта». На заводской радиостанции с 3 мая звучат выступления заводчан и их детей, которые читают фронтовые послания земляков.
7 мая заводской женсовет проведет на площади у городского фонтана флэш-моб «Песни военных лет».
8 мая в ДК «Металлург» завершится общегородской турнир по волейболу на призы Алтай-Кокса.
В честь Дня Победы бывшим работникам завода — участникам войны, труженикам тыла –окажут финансовую поддержку. Совет ветеранов Алтай-Кокса 8 мая поздравит фронтовиков на дому, вручит памятные подарки и продуктовые наборы.
9 Мая на заринском мемориале славы пройдет торжественный митинг. Алтай-Кокс традиционно организует для горожан полевую кухню и акцию «Победный путь» с раздачей памятных сувениров и буклетов с основными датами Великой Отечественной войны.
Также на мемориале будет работать селфи-зона. Все желающие смогут сделать фото на память и поучаствовать в конкурсе «#ФотоПобеда» на страничке Алтай-Кокса ВКонтакте https://vk.com/album-72459526_254579393.
Заводчане-автолюбители примут участие в автопробеге, который приурочен к памятной дате.
Алтай-Кокс присоединится к шествию «Бессмертного полка». На предприятии по заявкам сотрудников изготовили 227 портретов участников ВОВ в едином дизайнерском стиле.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/
АиФ — Алтай: последние новости
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