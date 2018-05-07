В Кировске состоялась международная конференция 

4 мая в Кировской гимназии имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова состоялась международная конференция «Люблю тебя, мой край родной!», посвященная 73-й годовщине Великой Победы. Мероприятие проводилось в рамках международного культурно-образовательного проекта «Вместе навсегда!».
Участники конференции, в числе которых заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по социальным вопросам Татьяна Серафимовна Иванова, председатель комитета образования Елена Афанасьевна Краснова, директор Кировской гимназии Марина Рафаиловна Ганеева, международные делегации из Беларуси и Казахстана, почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятнику Султана Баймагамбетова.
От имени руководителей Кировского муниципального района Ленинградской области Юнуса Султановича Ибрагимова и Андрея Петровича Витько открыла конференцию Татьяна Иванова.
Президент Казахского общества "Ата-Мекен" Сарсенгали Аккулович Куспанов рассказал истории о дружбе между народами СССР в годы Великой Отечественной войны, которые когда-то услышал от офицеров, участвовавших в ней.
Также со словами приветствия выступил актер киностудии «Ленфильм», член Союза кинематографистов Российской Федерации, член Союза журналистов Санкт-Петербурга Шерхан Абдиевич Абилов, пожелавший присутствующим успехов и мирного неба над головой.
Мероприятие продолжилось докладами учащихся от каждой из делегаций.