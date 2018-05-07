Кремлевские стражи: как тренируется Кавалерийский почетный эскорт

Они выступают на Параде Победы и обеспечивают безопасность первых лиц государства. Кремлевские стражи: кто они и как попадают, например, в Почетный кавалерийский эскорт, узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

Кавалерийский почетный эскорт базируется в подмосковном Алабине. В советское время здесь располагался прославленный конный полк «Мосфильма». Большая любовь к лошадям и уникальный опыт их дрессировки — то, что досталось в наследство кремлевским кавалеристам.

Каждый наездник ухаживает за своей лошадью сам. Анна Уразко с детства занималась верховой ездой и всегда мечтала связать свою жизнь с этими животными. Попасть сюда было трудно, но судьба улыбнулась девушке.

«Ему уже девять лет. Он подходит к тому возрасту, когда лошадь наиболее подготовлена и обучена не только в плане военной подготовки, но и в плане таких дисциплин, как, например, выездка», — рассказывает о своем коне военнослужащая Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка Анна Уразко.

Наездник выпускает своего тракена в вольер. Тракен значит — тракененская порода. Таких коней здесь большинство. Лошадь обязательно должна погулять одна — это придает ей сил и расслабляет после напряженных тренировок.

«Лошади грациозные, лошади красивые, лошади темных мастей, охотно идут на контакт с людьми и с другими лошадьми своей породы. Поэтому для выполнения наших задач они подходят очень хорошо», — отметил начальник учебно-методической группы Кавалерийского почетного эскорта Александр Талько

Учат всадников и джигитовке. Овладеть ей смогут не все, так как нужно обладать особыми навыками: быть не только сильным, но и гибким. А вот махать шашкой должны уметь все.

Настоящий кавалерист должен уметь применять боевое оружие и в рукопашной схватке. Солдаты срочной службы занимаются приемами так называемой фланкировки — конечно, это больше программа для показательных выступлений, но в случае чего шашку образца 1927 года эти ребята применять смогут.

Кавалерист — это звучит гордо. А вдвойне — когда ты воин-кремлевец. Ведь Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка — это визитная карточка всей страны. А это не только большая честь, но и большой труд.

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