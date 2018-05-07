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В Курске прошёл хоккейный турнир среди юниоров
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В Курске прошёл хоккейный турнир среди юниоров 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В городе состоялся турнир по хоккею среди команд юношей 2002 года рождения, участников Юниорской хоккейной лиги России
В состязаниях приняли участие 6 команд: «Сокол» (Курск), «Звезда» (Серпухов, Московская область), «Ярославич» (Ярославль), «Липецк» (Липецк), «Ястребы» (Москва), «Белгород» (Белгород). Система розыгрыша соревнований выглядела следующей: по системе «каждый с каждым», в один круг.
Сказать, что уровень соревнований и подготовки команд очень высокого уровня, значит ничего не сказать. Пытливое око курского любителя хоккея, давненько не видело команд столь высокого уровня. Многие матчи шли на встречных курсах, с огромным количеством силовых приёмом, убойных бросков, блестящей игрой вратарей. С огромным сожалением стоит отметить, что незаживающей раной на теле юниорского хоккея — это грязные силовые приёмы и драки. Самой недисциплинированной командой можно назвать, пожалуй «Звезду» из Московской области, игроки которой неоднократно удалялись с площадки, в том числе и до конца игры, за драки, атаку в область головы и шеи. Интересным было противостояние «Ярославича» и «Звезды», где были не только удаления, но и шикарный сценарий игры, в итоге 6:5, победа ярославцев. Неоспоримым лидером предстали московские «Ястребы», которые победной поступью шли к финалу не потерпев ни одного поражения, и конечно, лидеры юниорского хоккея — белгородцы, которые благодаря чёткой сбалансированной игре всех звеньев вышли в финал, в котором, с явным преимуществом, обыграли московских хоккеистов 9:3, однако концовка матча была омрачена массовой дракой. Откровенно разочаровал курский «Сокол», который не выиграл ни одной игры и занял последнее шестое место.
Турнирная таблица соревнований:
1 место — «Белгород» — 15 очков
2 место — «Ястребы» — 12 очков
3 место — «Липецк» — 9 очков
4 место — «Ярославич» — 6 очков
5 место — «Звезда» — 3 очка
6 место — «Сокол» — 0 очков.
Алексей Наумов
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