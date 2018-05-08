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На «губернаторские» праймериз в Приморье выдвинулось восемь кандидатов
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На «губернаторские» праймериз в Приморье выдвинулось восемь кандидатов 

Primpress 21 минуту назад
Фото: Primpress
В четверг, 10 мая, состоится заседание Приморского регионального политсовета «Единой России». В повестке — утверждение окончательного списка участников предварительного голосования для последующего выдвижения на выборах главы края, сообщает PRIMPRESS. В праймериз будут участвовать два действующих и два бывших депутата Думы Владивостока и один парламентарий из Заксобрания края.
Сегодня — последний день приема документов для желающих принять участие в праймериз ЕР по отбору кандидатов в губернаторы Приморского края. Заявление и пакет документов подал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко — без сомнения, фаворит предварительного голосования и наиболее вероятный победитель на сентябрьских выборах главы края.
На внутрипартийных праймериз с Тарасенко будет соревноваться 7 других участников. Это председатель Думы Владивостока, бывший директор управления Федеральной почтовой связи Приморского края, вице-президент Приморского регионального отделения РСПП Андрей Брик; председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам, председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков; экс-заместитель председателя Думы Владивостока, лидер общественного движения «Общество защиты автомобилистов Приморского края» Дмитрий Пенязь; бывший депутат гордумы Владивостока Александр Приходько; помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов; глава администрации Хорольского района, бывший офицер ФСБ Алексей Губайдуллин; заместитель председателя комитета Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности Всеволод Романов.
Между тем, известны двое кандидатов в губернаторы Приморского края от КПРФ, фамилии которых согласовываются сейчас в ЦК партии. Это известный своими эксцентричными поступками — типа пробежек в голом виде по пляжам — первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ, краевой депутат Артем Самсонов. Второй — также приморский парламентарий, председатель краевой организации «Дети войны» Андрей Ищенко. Примечательно, что коммунист Ищенко является генеральным директором строительной компании ООО «СК Аврора-строй», которая принадлежит скрывающемуся в США от российского правосудия (по обвинению в мошенничестве с госимуществом) другу Сергея Дарькина Юрию Степанченко.
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