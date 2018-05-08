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«Мстители» и новый клип Киркорова. Что казанцы искали в «Яндексе»
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«Мстители» и новый клип Киркорова. Что казанцы искали в «Яндексе» 

Казанский Портал 51 минуту назад
Фото: ГТРК Новосибирск
Исследовательская группа «Яндекса» подвела итоги прошлой недели. Компания опубликовала данные о наиболее популярных запросах казанцев в поисковую систему.
Региональные темы, которые интересовали казанцев:
1. Смерть бывшего помощника президента РТ Тимура Акулова.
Общероссийские и мировые темы, попавшие в поле зрения казанцев:
1. Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности»;
2. Чемпионат мира по хоккею 2018;
3. Первое мая: праздник весны и труда;
4. Премьера фильма «Собибор»;
5. Посевной календарь;
6. Новый клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий»;
7. День Победы;
8. Матч «Локомотив» — «Зенит»;
9. Фильм «Капитан Марвел».
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