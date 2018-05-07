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Как выглядит Хлои Кардашьян через месяц после родов?
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Как выглядит Хлои Кардашьян через месяц после родов? 

Peopletalk 28 минут назад
Фото: Peopletalk
13 апреля Хлои Кардашьян (33) впервые стала мамой — телезвезда родила дочку от баскетболиста Тристана Томпсона (27), которую назвали Тру. Почти месяц папарацци не удавалось сфотографировать маму с новорожденной дочкой, но сегодня им подвернулась удача. Хлои в лосинах и простой черной майке гуляла с Тру в Кливленде. Малышка лежала в коляске, а заботливая мама накрыла ее белой накидкой — защитить от посторонних глаз.
К слову, Хлои выглядит просто прекрасно — беременность не сильно сказалась на ее фигуре (поправилась только в ногах и попе). Скоро звезда вновь примется за тренировки и вернется в привычную форму.
Напомним, всего за несколько часов до рождения Тру Хлои узнала, что Тристан изменял ей с моделями — видео просочилось в Сеть.
https://www.youtube.com/watch?v=PbPxZXmA3Xs
Кардашьян долго думала, прощать возлюбленного или нет, и все же дала их отношениям второй шанс. Хлои сходила на свидание с Тристаном, а также посетила одну из его игр.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-hloi-kardashyan-cherez-mesyats-posle-rozhdeniya-docheri/
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