Ксения Блинова отобралась на Кубок мира

В Томске завершился чемпионат Российского студенческого спортивного союза по самбо среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие около 200 борцов, учащихся в вузах нашей страны.

Омскую область представляли девять студентов СибГУФК — мастера спорта Ксения Блинова Екатерина Волкова (обе — до 48 кг), Валерия Мартакова (до 60 кг) и Меир Серикбаев (до 57 кг), а также кандидаты в мастера спорта Айдын Соян (до 52 кг), Арзылан Монгуш (до 57 кг), Артём Мотеко, Михаил Гвоздев (оба — до 62 кг) и Начын Севээн (до 68 кг). Первые трое самбистов также представляют СДЮСШОР № 17.

До медалей в итоге добрались двое омских спортсменов. Большой успех ждал Ксению Блинову, выигравшую золотую медаль. Такой показатель позволил омской самбистке войти в состав сборной России для участия в Кубке мира среди студентов.

Также в призовую тройку на соревнованиях в Томске попал Айдын Соян, выигравший «бронзу».