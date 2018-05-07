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Ксения Блинова отобралась на Кубок мира
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Ксения Блинова отобралась на Кубок мира 

Советский спорт 27 минут назад
Фото: Советский спорт
В Томске завершился чемпионат Российского студенческого спортивного союза по самбо среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие около 200 борцов, учащихся в вузах нашей страны.
Омскую область представляли девять студентов СибГУФК — мастера спорта Ксения Блинова, Екатерина Волкова (обе — до 48 кг), Валерия Мартакова (до 60 кг) и Меир Серикбаев (до 57 кг), а также кандидаты в мастера спорта Айдын Соян (до 52 кг), Арзылан Монгуш (до 57 кг), Артём Мотеко, Михаил Гвоздев (оба — до 62 кг) и Начын Севээн (до 68 кг). Первые трое самбистов также представляют СДЮСШОР № 17.
До медалей в итоге добрались двое омских спортсменов. Большой успех ждал Ксению Блинову, выигравшую золотую медаль. Такой показатель позволил омской самбистке войти в состав сборной России для участия в Кубке мира среди студентов.
Также в призовую тройку на соревнованиях в Томске попал Айдын Соян, выигравший «бронзу».
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