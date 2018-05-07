Жительница Красноярска взяла «серебро» на чемпионате Европы по фитнесу

Спортсменка из Красноярска Ксения Романова стала второй на чемпионате Европы в категории фитнес‐бикини. Соревнования проходили в минувший уикенд в Испании, сообщил портал « НГС Красноярск » со ссылкой на Instagram‐аккаунт спортсменки.

Ксения Романова пыталась покорить Европу уже трижды: в первый раз она стала третьей, а во второй и вовсе осталась без награды и была лишь четвертой. Зато в России спортсменке нет равных: на прошлой неделе она в пятый раз взяла «золото» на чемпионате России.

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