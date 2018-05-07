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Марек Хамшик: «Мечта о скудетто растаяла»
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Марек Хамшик: «Мечта о скудетто растаяла» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик после ничьей в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Торино» (2:2) поблагодарил болельщиков неаполитанской команды за поддержку. Словацкий хавбек рассчитывает, что в следующем сезоне команда сможет побороться за скудетто.
"Наполи" уже не обгонит «Ювентус» по очкам
За два тура до конца турнира «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 85 очков. Отставание от лидирующего «Ювентуса» — 6 очков.
— Хочу посвятить свой гол нашим великолепным болельщикам, хочу сказать им спасибо за невероятную поддержку, — цитирует официальный сайт клуба Хамшика. — Мне нравится забивать, но я предпочел бы, чтобы мы набрали три очка. Мы набрали всего одно — наша мечта о скудетто растаяла.
На протяжении сезона мы показывали отличный футбол и были на вершине. Жаль, что не смогли выполнить задачу.
Следующий сезон? В этом мы показали нашу силу, мы — один из лучших клубов лиги. Это — хороший фундамент для борьбы за титул в следующем году.
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