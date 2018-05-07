Марек Хамшик: «Мечта о скудетто растаяла»

Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик после ничьей в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Торино» (2:2) поблагодарил болельщиков неаполитанской команды за поддержку. Словацкий хавбек рассчитывает, что в следующем сезоне команда сможет побороться за скудетто.

"Наполи" уже не обгонит «Ювентус» по очкам

За два тура до конца турнира «Наполи» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 85 очков. Отставание от лидирующего «Ювентуса» — 6 очков.

— Хочу посвятить свой гол нашим великолепным болельщикам, хочу сказать им спасибо за невероятную поддержку, — цитирует официальный сайт клуба Хамшика. — Мне нравится забивать, но я предпочел бы, чтобы мы набрали три очка. Мы набрали всего одно — наша мечта о скудетто растаяла.

На протяжении сезона мы показывали отличный футбол и были на вершине. Жаль, что не смогли выполнить задачу.

Следующий сезон? В этом мы показали нашу силу, мы — один из лучших клубов лиги. Это — хороший фундамент для борьбы за титул в следующем году.