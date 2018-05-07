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Глава Севастополя назначил бывшего руководителя аппарата ЦИК РФ членом горизбиркома
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Глава Севастополя назначил бывшего руководителя аппарата ЦИК РФ членом горизбиркома 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил Сергея Даниленко, до этого руководившего аппаратом ЦИК РФ, членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Севастополя.
Как сообщалось, Центризбирком России на заседании в прошлый четверг рекомендовал на пост члена избирательной комиссии Севастополя, в которой на данный момент вакантна должность председателя, руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко. Председатель ЦИК Элла Памфилова также сообщила, что впоследствии ведомство рекомендует Даниленко на должность председателя севастопольского избиркома.
"Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подписал распоряжение о назначении Сергея Даниленко членом Севастопольской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Как отмечено в тексте распоряжения, решение принято на основании постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 3 мая «О кандидатуре для назначения членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса», — сказано в сообщении.
Даниленко был членом ЦИК в 1999 — 2003 годах и в 2011 — 2016 годах, в новом составе комиссии, сформированном в 2016 году, он занял пост руководителя аппарата. В 1994 — 1999 годах он был председателем избиркома Краснодарского края.
Бывший председатель севастопольского избиркома Александр Петухов в конце апреля подал в отставку по собственному желанию, 28 апреля решением горизиркома он был досрочно освобожден от должности. При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала этот шаг Петухова единственно верным решением. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев уточнил, что проблемы в севастопольском избиркоме возникли, в частности, «из-за серьезных финансовых неувязок», там накануне выборов президента в марте 2018 года произошел «серьезный отток» членов участковых избирательных комиссий.
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