Двукратный призер ЧМ-2017 гимнастка Еремина возобновила тренировки после операции на спине

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Обладательница бронзовой медали чемпионата мира 2017 года по спортивной гимнастике в личном многоборье Елена Еремина , перенесшая в феврале операцию на поясничных позвонках, возобновила тренировки и в понедельник отправится на сбор в Испанию вместе с женской сборной России. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Вера Киряшова.

На дебютном чемпионате мира в Монреале в 2017 году Еремина завоевала две медали — бронзу в личном многоборье и серебро в упражнениях на брусьях.

"Лена уже начала тренироваться, — сказала Киряшова. — Мы приехали на сбор на «Озеро Круглое» и приступили к работе. Полноценными гимнастическими тренировками это, конечно, назвать нельзя — пока она качает руки и ноги, крутит педали на велосипеде. К снарядам даже не подходит".

"Сейчас она вместе со сборной улетает на восстановительный сбор на Мальорку. После этого ей предстоит два курса восстановления в разных медицинских центрах. Рассчитываем, что с 1 июля мы уже начнем серьезно тренироваться", — добавила собеседница ТАСС. Женская сборная России по спортивной гимнастике в понедельник отправится на сбор на Мальорку, который продлится до 16 мая.

По словам тренера, врачи довольны темпами восстановления гимнастки. «У Лены ничего не болит, но для того, чтобы все зажило, нужно еще время. Форсировать подготовку никто не собирается, поэтому я думаю, что этот сезон Еремина пропустит. Но загадывать сейчас ничего не хочу», — подчеркнула Киряшова.

"А вдруг темпы ее восстановления будут очень высокими, и тогда все может быть. Но о чемпионате мира в Катаре речи быть не может, потому что на главный старт сезона надо ехать, имея серьезный соревновательный опыт перед этим", — заключила собеседница агентства.