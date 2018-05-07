Азаренко заверила, что выступит на Уимблдоне в этом сезоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась свои профессиональными планами на ближайшие месяцы. Спортсменка обещает выступить на Уимблдоне.

«Я буду играть в плоть до Уимблдона. Я сыграю в Риме, в Париже, на Мальорке и на Уимблдоне сыграю. Это мое расписание на следующую пару месяцев. Это точно.

Я поняла, что смогу выступить на этих турнирах ближе к концу апреля. Но в этот раз я старалась больше концентрироваться на тренировках. В целом я лучше подготовилась на этот раз. Теперь стараюсь обрести стабильность», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

Азаренко пропустила старт нынешнего сезона из-за судебных разбирательств относительно опеки своего сына Лео. Во время тяжб 28-летней теннисистки с бывшим мужем ребенку было запрещено покидать территорию США.