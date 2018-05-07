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Экс-президент «Локомотива» назвал причины успеха клуба в 2018 году
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Экс-президент «Локомотива» назвал причины успеха клуба в 2018 году 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил вклад Юрия Семина в чемпионство команды в 2018 году.
Слова функционера приводит Sovsport.ru. По мнению Наумова, профессионализм Семина стал залогом успеха столичного клуба: «"Локомотив" стал чемпионом вопреки предсезонным прогнозам. Но я еще больше года назад, когда увидел на сборах, как Семин создает команду, был уверен, что большая победа придет. Поэтому для меня не сенсация, а закономерность, что Юрий Павлович в 71 год стал самым успешным среди более молодых коллег-конкурентов».
Также Наумов заявил, что не исключает увеличения напряжения в отношениях между Юрием Семиным и нынешним президентом клуба Ильей Геркусом: «Илья Геркус — президент молодой, он хочет руководить в клубе всеми ключевыми вопросами. Потому, думаю, он и взял спортивным директором немца (Эрик Штоффельсхаус — прим. Sobesednik.ru), тот — послушный исполнитель. Но Семин-то непослушный! С Юрием Павловичем бесполезно „бодаться“, на него нельзя давить. Его надо убеждать аргументами, доказывать конкретными примерами».
5 мая «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счетом 1:0, гарантировав себе победу в чемпионате России. Предыдущий титул москвичи оформили в 2004 году. Все свои три чемпионства клуб оформил с Юрием Семиным на посту главного тренера.
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