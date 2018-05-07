Алиев: если на Украине судьи по молодости убивают команды, чего ждать дальше?

Бывший футболист киевского «Динамо» и «Локомотив», а ныне главный тренер «Хмельницкого» Александр Алиев рассказал о судействе на любительском уровне Украины. «Цирк у нас не только в первой лиге. Что у нас сейчас творится на аматорском уровне? Ужасно просто, не хватает нервов. Вчера была игра, я зашёл в судейскую, и так как я разговаривал с судьёй…

Для меня очень обидно, что на футболистов приходят смотреть дети, родители, а так, как судьи убивают, и молодёжь судит, если они начинают по молодости это делать, чего же ждать дальше?» — сказал Алиев в эфире передачи «Профутбол».