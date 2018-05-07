Ещё
Депутат Дмитрий Сергин ушел от пенсионеров к партии власти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутат Дмитрий Сергин ушел от пенсионеров к партии власти 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Депутат Екатеринбургской городской думы VI созыва Дмитрий Сергин покинул Партию пенсионеров и заявился от «Единой России» на праймериз по выборам в городской парламент. Об этом он сообщил на странице в социальной сети Facebook, сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал».
При этом депутат заявился на выборах в городскую думу как беспартийный кандидат по одномандатному округу, а заявление кандидата на праймериз в «ЕР» вынудило Дмитрия Сергина снять с себя полномочия руководителя свердловского отделения Партии пенсионеров и выйти из ее членства.
«Важные и полезные инициативы можно реализовать только благодаря внутрипартийной дискуссии в партии власти. Считаю, что всенародные выборы мэра можно вернуть только, являясь соратником, а не оппонентом ЕР», — написал Дмитрий Сергин на странице в Facebook.
Кроме того, стало известно, что место Дмитрия Сергина в СРО Партии пенсионеров временно займет Александр Кислых. В Екатеринбургской городской думе депутат является заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, членом комиссии по бюджету и экономической политике ЕГД, а также возглавляет комиссию по городским наименованиям.
Дмитрий Сергин считается одним из долгожителей городской думы и избирался в городской парламент во II, III и V созывах. Известно, что «Единая Россия» не чуждая партия для депутата: до 2016 года он состоял в ней 13 лет.
АиФ Урал: последние новости
Уральские студенты стали двукратными Чемпионами России по хоккею Заветный Fan ID. Сенатор Чернецкий первым получил паспорт болельщика Заключительный матч на «Екатеринбург Арене» даст «Уралу» уникальный шанс
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью136
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера93
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии28
Определено будущее гражданство Медведевой1
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение