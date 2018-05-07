Депутат Дмитрий Сергин ушел от пенсионеров к партии власти

Депутат Екатеринбургской городской думы VI созыва Дмитрий Сергин покинул Партию пенсионеров и заявился от «Единой России» на праймериз по выборам в городской парламент. Об этом он сообщил на странице в социальной сети Facebook, сообщает в понедельник, 7 мая, «АиФ-Урал»

При этом депутат заявился на выборах в городскую думу как беспартийный кандидат по одномандатному округу, а заявление кандидата на праймериз в «ЕР» вынудило Дмитрия Сергина снять с себя полномочия руководителя свердловского отделения Партии пенсионеров и выйти из ее членства.

«Важные и полезные инициативы можно реализовать только благодаря внутрипартийной дискуссии в партии власти. Считаю, что всенародные выборы мэра можно вернуть только, являясь соратником, а не оппонентом ЕР», — написал Дмитрий Сергин на странице в Facebook.

Кроме того, стало известно, что место Дмитрия Сергина в СРО Партии пенсионеров временно займет Александр Кислых. В Екатеринбургской городской думе депутат является заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, членом комиссии по бюджету и экономической политике ЕГД, а также возглавляет комиссию по городским наименованиям.

Дмитрий Сергин считается одним из долгожителей городской думы и избирался в городской парламент во II, III и V созывах. Известно, что «Единая Россия» не чуждая партия для депутата: до 2016 года он состоял в ней 13 лет.