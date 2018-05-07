Ещё
На период проведения ЧМ-2018 количество видеокамер на основных магистралях увеличится
Далее:
Читайте также:
Ещё

На период проведения ЧМ-2018 количество видеокамер на основных магистралях увеличится 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
6 мая в третий раз в тестовом режиме заработал региональный центр управления пассажирскими перевозками, созданный на период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Центр призван осуществлять оперативный контроль исполнения плана управления перевозками.
«По поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина мы проводим максимальное тестирование видеокамер в региональном центре управления пассажирскими перевозками в режиме реального времени. С помощью камер мы отслеживаем прибытие и убытие болельщиков, движение общественного транспорта по основным маршрутам для того, чтобы жизнь нижегородцев была максимально комфортной во время проведения Чемпионата мира по футболу. В рамках реализации контракта системы «Безопасный город» в настоящее время ведется работа по увеличению количества камер на основных магистралях и улицах Нижнего Новгорода. Тестовые мероприятия проходят для того, чтобы выявить нюансы, которые помогут без проблем провести все матчи», — сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог, на период проведения третьего тестового матча на «Стадионе Нижний Новгород» региональный центр управления пассажирскими перевозками тестирует средства связи и другие технические средства. Центр оснащен 12 рабочими местами, видеостеной, видеоконференцсвязью между региональным и федеральным центрами, а также каналами связи для взаимодействия со специалистами силовых структур.
«В связи с проведением третьего тестового матча нагрузка на транспортную сеть больше, так как количество болельщиков увеличилось практически вдвое, в сравнении с предыдущими тестовыми мероприятиями. Однако мы изначально были к этому готовы, заранее проанализировав расписание, интервалы и графики движения. В процессе проведения трех тестовых матчей на дорогах удалось избежать «глухих» пробок на 100%. Мы будем и дальше оперативно рассматривать поступившие вопросы, пожелания и предложения, ни что не останется без должного решения», — отметил Вадим Власов.
По данным министерства, региональный центр управления выполняет функции взаимодействия по вопросам транспортного обеспечения мундиаля с органами государственной власти, местного самоуправления и организациями, задействованными в транспортном обеспечении Чемпионата мира по футболу. Кроме того, центр должен осуществлять оперативный контроль исполнения плана управления перевозками и прогнозировать негативные последствия при возникновении нештатных ситуаций при транспортном обслуживании. В число его функций также входит участие в мероприятиях по транспортному обеспечению ЧМ-2018, включая обеспечение изменения маршрутов и расписания движения транспортных средств в Нижнем Новгороде, а также между городом Нижним Новгородом и населенными пунктами.
Центр размещен в Нижнем Новгороде на базе министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Нижегородская правда: последние новости
Как бесплатно попасть на финал ЧМ-2018. Стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» Нижегородка претендует на обложку популярного мужского журнала Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, Виктория Лопырева шокировала японских футболистов сексуальным нарядом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армяне открестились от Медведевой101
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение8
На что Медведева променяет Россию8
«Изменщицу» Медведеву гонят из России309
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера83
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение