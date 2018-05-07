Клип про Америку с застающей врасплох жестокостью собрал 14 млн просмотров

Музыкальный клип на песню «This Is America» американского актера, сценариста, режиссера Дональда Гловера , в котором подняли замалчиваемые в США вопросы, собрал более 14 миллионов просмотров.

Герой клипа танцует, поет, курит и веселится среди хаоса, попутно расстреливая людей. Пользователи заметили, что таким образом создатель ролика поднимает серьезные проблемы.

«Как видео не стало трендом номер один в США?», «Клип лучше, чем большинство полнометражных фильмов», «Это потрясающая работа», — написали пользователи.

Они отметили, что герой обращается с оружием, которым расстреливает людей, бережнее, чем с самими погибшими. В каждом случае после совершения убийства он бережно кладет оружие на красную ткань, которую держит другой мужчина.

«У американцев есть плохая привычка игнорировать мировые проблемы /кризис и обращать свое внимание на нерелевантные вещи, такие как популярные танцы, наркотики, песни и другие вещи, которые могут отвлечь их от истины, если люди начинают признавать правду, тогда все становится реалистичным, и люди не могут справиться с этим», — написали в Сети.

«Танцы» на фоне таких вещей, как «жестокость полиции и жестокость оружия, можно рассматривать как метафору о том, как в этой стране — политики часто танцуют на фоне этих проблем», — считают пользователи.

В России клип занял восьмое место в трендах на Youtube.