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Экс-бойфренд Алеси Кафельниковой ударил фаната
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Экс-бойфренд Алеси Кафельниковой ударил фаната 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Похоже избивать фанатов у звезд становится настоящим модным трендом. На прошлой неделе в центре скандала оказалось имя Дмитрия Тарасова: футбольный болельщик заявил, что спортсмен ударил его за то, что тот выложил его снимок из спорт-бара со спиртными напитками и кальяном. При этом сам Тарасов инцидент отрицает.
Однако если в случае с футболистом какие-либо доказательства отсутствуют, то ролик, где рэпер Глеб Голубин, известный под сценическим именем Pharaoh, бьет одного из своих фанатов, уже во всю гуляет по Сети.
Один из пользователей поделился роликом, на котором видно, как исполнитель ударил поклонника ногой по лицу. Инцидент произошел на концерте в Минске.
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В комментарии к ролику автор поста рассказал, что во время выступления один из фанатов подумал, что ему дозволено все и на протяжении всего выступления пытался стянуть с рэпера брюки.
Голубин сначала пытался мирно договориться с домогавшимся его фанатом, но, судя по тому, что дальше он врезал ему ногой по лицу, переговоры успехом не увенчались, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, что Глеб Голубин известен не только как музыкант, но и как бывший бойфренд дочери прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеси.
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