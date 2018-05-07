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Директор «Енисея»: «Мы никогда не „сливали“ матчи и не будем этого делать»
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Директор «Енисея»: «Мы никогда не „сливали“ матчи и не будем этого делать» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Директор «Енисея» Дмитрий Рубцов обратился к болельщикам команды на своей странице Вконтакте. Он подчеркнул, что команда борется за выход в премьер-лигу и при этом играет честно.
— Уважаемые болельщики! У каждого из нас есть мечта. У меня, как и у всех, кто сейчас работает и играет в «Енисее», она одна — выход в премьер-лигу. Выступление команды весной могло внести некоторые сомнения в твердость наших намерений, потому что потерять лидерство в турнирной таблице, которое команда сохраняла на протяжении тридцати туров, это морально тяжело. Если бы несколько лет назад вам сказали, что «Енисей» будет два года подряд занимать третье место в ФНЛ, вы бы поверили? Я думаю, нет, — говорится в обращении, которое было распространено на официальной странице клуба Вконтакте. — Если в прошлом году эта бронза была вырвана командой на финише сезона, то в этом году у нее совершенно другой оттенок, но факт остается фактом — мы снова в тройке лучших команд второго по силе дивизиона в российском футболе. Я надеюсь, каждый из вас понимает значение слова «сливать», если его употребляет. Слить — умышленно проиграть матч. В сегодняшнем «Енисее» такого нет и не будет. Поэтому любое подобное сообщение — оскорбление каждого сотрудника клуба. Никто на протяжении сезона заявленную летом задачу не снимал, заднюю не давал. Концовка матча с «Шинником» дала ответ таким «болельщикам» нашей команды — команда не сдается и хочет в премьер-лигу! К сожалению, по разным причинам это становится возможным сегодня только через стыковые матчи. Надеемся на вашу поддержку и приносим извинения за провальное выступление в весенней части. Именно провальное, по-другому я его оценить не могу. 13 мая после окончания восстановительной тренировки состоится встреча с болельщиками, на которой каждый из вас сможет задать прямые вопросы любому работнику клуба — руководителю, тренеру, футболисту. Я думаю, что прямое общение с глазу на глаз, а не в комментариях в интернете, даст возможность нам всем обсудить все проблемы, общие цели и задачи, которые стоят перед всеми нами, перед командой и болельщиками. Искренне верю, что они общие.
"Енисей" занимает третье место в ФНЛ, имея в активе 78 очков после 37 матчей.
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