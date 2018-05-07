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В Сызрани прошел фестиваль детской книги «Добрые страницы»
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В Сызрани прошел фестиваль детской книги «Добрые страницы» 

Волга Ньюс 50 минут назад
За два дня на 17 библиотечных площадках, а также в Доме молодежи, краеведческом музее и в детском епархиальном образовательном центре прошло более 30 встреч и мастер-классов, которые посетили около тысячи сызранских школьников. Они встречались с местными литераторами: Галиной Цыпленковой, Татьяной Твердохлебовой, Александром Карякиным, Галиной Елисеевой, Еленой Мироновой, Надеждой Ермаковой, о. Леонидом Коркодиновым, Валентиной Юдиной, Олегом Корниенко, Владимиром Варламовым; а также познакомились с авторами из Самары — о. Николаем Агафоновым и Светланой Макашовой, Иваном Бардиным из Новокуйбышевска.
Юные сызранцы также приняли участие в мастер-классах книжного иллюстратора Максима Багдасарова, художницы Веры Гребенниковой и художника пластилиновой мультипликации Ильдара Зайнетдинова.
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