В Мурманске прошло первенство областного управления МВД России по стрельбе из боевого оружия

В Мурманске в тире «Динамо» в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли лично-командные первенства по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников аппарата УМВД России по Мурманской области. По условиям турнира, участники выполняли спортивное упражнение учебных стрельб. Необходимо было поразить мишень с расстояния 25 метров из пистолета Макарова. По сумме набранных очков жюри определило лидеров. Среди сотрудников УМВД России по Мурманской области первое место занял Алексей Викторов , представлявший Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. Второе — Дмитрий Выборнов из УГИБДД , третье — сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков Григорий Матвеев. В командном первенстве места распределились следующим образом: 1 место получила команда УКОН, второе — УРЛС, третье — УГИБДД УМВД России по Мурманской области. Победителей и призеров соревнования торжественно наградили медалями и грамотами.