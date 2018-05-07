«Тосно» запретили регистрировать новых футболистов 

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Стал известен главный судья финала Лиги чемпионов по футболу

Три кандидата подали заявки на пост главы Союза биатлонистов России

Матч РФПЛ между «Тосно» и «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о павших в Великой Отечественной войне