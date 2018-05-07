«Не лишайте Воронеж соцобъекта». Застройщик парка «Оптимистов» ответил на критику горожан

Новых кафе или закусочных в зелёной зоне не будет. Опасения воронежцев о том, что в лесопарке «Оптимистов» вместо лыжной базы появится закусочная, напрасны, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» представитель застройщика ООО «Транзит-Ойл Черноземья» Дина Кутищева. Более того, при стройке не пострадает ни одно дерево, уверяют в компании. Что говорят возмущённые строительством воронежцы и как на критику отвечает застройщик, в обзоре «Вести-Воронеж». «Строительство незаконное» Застройщик: «Статус особо охраняемой природной территории разрешает строительство только социальных объектов, и спортивно-оздоровительный комплекс является таковым. Разрешительные документы собирались в течение 12 лет, есть положительные заключения от всех структур. Более того, по вопросу строительства лыжной базы в лесопарке дважды проводились публичные слушания». «Вместо лыжной базы может появиться шашлычная» Застройщик: «Это необоснованные выдумки. Контролировать ход работ на всех этапах будет областное правительство, и открыть закусочную на данной территории не позволит никто. Фантазии и голословность могут привести только к тому, что город лишится ещё одного социального объекта. Более того, строительство комплекса будет вестись полностью за счёт средств нашего учредителя — Александра Павельева . Он спортсмен, и всегда хотел оставить после себя что-то хорошее для города. Этот спорткомплекс — его мечта, хобби. Помимо лыжной базы в здании будут тренировочные секции — например, карате и бокс, тренажёрные залы. Кроме того, в лесопарке появятся скамейки, тропинки и освещение».

«При стройке вырубят деревья» Застройщик: «Это неправда. В разрешительных документах есть условие, что при вырубке не должно пострадать ни одно дерево, в противном случае строительство сразу потребуют остановить. Более того, мы около 500 тыс. рублей потратим только на то, чтобы сохранить все существующие деревья. Хотя проще и бюджетнее было бы старые спилить, а новые посадить». «Стройка идёт в самом центре парка» Застройщик: «Здание всё-таки немного смещено к окраине парка, но сдвинуть его сильнее не получится. Во-первых, это единственное место, где нет деревьев, и строительство не потребует вырубки. Место размещения объекта согласовывалось с 2008 года, чтобы не допустить повреждения деревьев. Переносить здание к дороге тоже нельзя — там проходят коммуникации, трубы высокого давления».

фото предоставлено активисткой Дианой Сахаровой. Котлован вырыт на месте футбольного поля, обозначенного цифрой 8.

По планам застройщика, коробку здания поставят к концу лета, а отделочные работы начнутся уже в сентябре 2018-го.

Справка Парк «Оптимистов» пользуется популярностью у горожан в любое время года. Зимой воронежцы там катаются на лыжах, а также на тюбингах и ледянках — с горок, весной, летом и осенью — на велосипедах. Кроме того, это излюбленное место для спокойных прогулок или пикников. Судьба парка не раз находилась под вопросом. Так, в 2007 году воронежские чиновники и депутаты выделили часть парка ДСК под строительство многоэтажек, однако благодаря местным жителям решение удалось отменить. В 2013 году местные жители представили губернатору концепцию благоустройства лесопарка. — Тогда ещё губернатор Алексей Гордеев одобрил представленный проект, и мы договорились, что ждём финансирования: как только появятся деньги, начнём его реализацию. Но сейчас в лесопарке вдруг появилась стройтехника, а в самом центре вырыли котлован и огородили забором, тем самым изуродовав лес, — возмущается активистка Диана Сахарова. Более подробно о претензиях инициативной группы читайте здесь. Екатерина Трещикова

Фото предоставлены застройщиком