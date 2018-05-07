Больно, сложно и дорого: блогер Илья Варламов не претендует на пост главы Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Блогер Илья Варламов не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы Ижевска. Об этом он рассказал в интервью «Реальному времени». По его мнению, новым мэром станет приезжий кандидат из другого города, который не имеет связей с местной элитой и может действовать независимо. «Им должен стать человек, который как минимум разбирается не в том, как обеспечить нужный процент »Единой России» , а в городском хозяйстве, современном градостроительстве, урбанистике и транспорте. И, самое главное, этот человек должен собрать хорошие силы в команде, привлечь специалистов», — поделился Варламов. Он отметил, что новой команде придется «больно, сложно и дорого» проводить реформы и менять устоявшуюся ситуацию в городе. Как рассказал блогер, на сегодняшний день остается много вопросов к бывшей команде Юрия Тюрина , в частности к главному архитектору и главе администрации города. Напомним, в четверг, 3 мая, стало известно, что Юрий Тюрин подал в отставку. Обязанности руководителя возложили на замглавы администрации города Сергея Задорожного