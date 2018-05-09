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4000 барнаульцев вышли на старт легкоатлетического пробега «Кольцо Победы»
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4000 барнаульцев вышли на старт легкоатлетического пробега «Кольцо Победы» 

АиФ — Алтай 50 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Около 4000 человек, в том числе инвалиды-колясочники, вышли на старт краевого легкоатлетического пробега «Кольцо Победы».
Дистанция начиналась на пл. Советов, а заканчивалась для каждой категории бегунов по-разному. Дети от 10 до 14 лет преодолевали километр, подростки от 15 до 17 лет и спортсмены на инвалидных колясках — 2 км. Женщины бежали 5 км, мужчины — 10 км.
Иван Нифонтов, заслуженный мастер спорта по дзюдо, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, приветствовал спортсменов: «Те, кто сегодня, в День Победы, вышел на старт — уже победитель. Это главная победа — победа над собой, выбор здорового образа жизни. С праздником вас! Всем — удачи в традиционном пробеге „Кольцо Победы“ и других стартах».
Отметим, что на пл. Советов помимо забега состоялись массовые тренировки с тренерами спортклубов, а также сдача норм ГТО.
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