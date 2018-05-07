Экс-гендиректор «Рубина» Саяхов вышел из состава учредителей клуба

Ранее ему принадлежало 33,3% доли новообразованного юрлица, ООО ФК «Рубин», бывшему спортивному директору «Рубина» Рустему Сайманову (позже назначен генеральным директором) и главному тренеру команды Курбану Бердыеву также принадлежали по 33,3% доли.

Теперь Бердыеву принадлежит 49,99%, а новому гендиректору «Рубина» Сайманову — 50,1%.

Ранее футбольный клуб «Рубин» провел процедуру замены юридического лица. Из муниципального автономного учреждения клуб стал обществом с ограниченной ответственностью. 16 марта 2018 года новое юрлицо было допущено к участию в Российской футбольной премьер-лиге.