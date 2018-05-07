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Экс-гендиректор «Рубина» Саяхов вышел из состава учредителей клуба
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Экс-гендиректор «Рубина» Саяхов вышел из состава учредителей клуба 

Rambler News Service 2 часа назад
Бывший генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустам Саяхов вышел из состава учредителей клуба, следует из данных ЕГРЮЛ.
Ранее ему принадлежало 33,3% доли новообразованного юрлица, ООО ФК «Рубин», бывшему спортивному директору «Рубина» Рустему Сайманову (позже назначен генеральным директором) и главному тренеру команды Курбану Бердыеву также принадлежали по 33,3% доли.
Теперь Бердыеву принадлежит 49,99%, а новому гендиректору «Рубина» Сайманову — 50,1%.
Ранее футбольный клуб «Рубин» провел процедуру замены юридического лица. Из муниципального автономного учреждения клуб стал обществом с ограниченной ответственностью. 16 марта 2018 года новое юрлицо было допущено к участию в Российской футбольной премьер-лиге.
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