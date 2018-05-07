РПЦ открывает православные борцовские клубы

В начале мая объявлено об открытии православных борцовских клубов в двух регионах РФ. Так,

сообщила, что один такой клуб открылся прямо в городском кафедральном соборе Христа Спасителя

"Здесь каждый желающий может пройти курс различных боевых техник и практик, таких как бокс, каратэ, рукопашный бой", — поясняют в епархии.

А в Омске 6 мая с благословения митрополита Таврического и Омского Владимира состоялось открытие Свято-Георгиевского борцовского клуба. Церемония прошла в Успенском соборе.

Как передает

"ОмскРегион", в этом клубе борцов будут готовить к выступлениям на высшем уровне, воспитывать духовно-нравственно, прививать уважение к семье, обществу и государству. Уточняется, что спортсмены клуба будут заниматься греко-римской борьбой.

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