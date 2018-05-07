Определен главный арбитр финала Лиги чемпионов 

Сербская бригада арбитров во главе с Миларадом Мажичем будет обслуживать финальную встречу Лиги чемпионов в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.
"Ассистентами главного судьи станут Милован Ристич, Далибор Джурджевич и Клеман Тюрпен из Франции.
Дополнительные судьи — Ненад Джокич и Данило Груйич, помощник запасного судьи Неманья Петрович", — сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Финальный матч Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским "Реалом" состоится 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
УЕФА также утвердила состав судей финальной встречи Лиги Европы.
Главным арбитром матча станет голландец Бьерн Куйперс, помощники судьи Сандер ван Рокель и Эрвин Зейнстра, резервным судьей назначен Шимон Марциняк из Польши, двумя дополнительными — Дэнни Маккейл и Паулус ван Бокел.
Финал Лиги Европы состоится в Лионе 16 мая. В решающем матче турнира сойдутся французский «Марсель» и испанский «Атлетико».
Ранее сообщалось, что ошибка российского арбитра позволила «Марселю» выйти в финал Лиги Европы.