Panorama UI и 128 тикрейт. Разработчик Valve ответил на вопросы о CS:GO

Разработчик Valve Джон Макдональд ответил в твиттере на вопросы пользователей о Counter-Strike: Global Offensive. Он рассказал о работе над новым интерфейсом и объяснил, почему система подбирает в команду игроков с разными званиями. It's not a dumb question. We see this request often. The problem is actually that most players would actually be disadvantaged playing on 128 tick because they can't keep up. So we'd need to segment the players which would lead to longer queue times… Still may be worth it, tho— John McDonald (@basisspace) May 6, 2018

Вопрос [про тикрейт 128] не глупый, мы часто его получаем. Проблема в том, что часть игроков окажется в невыгодном положении на серверах с тикрейтом 128, потому что их система медленнее. Нам бы пришлось разделить базу пользователей, что привело бы к более продолжительному поиску матчей. Впрочем, это может иметь смысл We said it was a focus of 2017, and it was. I don't want to give an ETA, because invariably we would miss it a d people would be upset.It's still important, it's still a focus, we will release it as soon as it's done. I can only say with certainty we won't sit on it. — John McDonald (@basisspace) May 6, 2018

Мы говорили, что [Panorama UI] — наше основное направление работы в 2017 году. Так и было. Я не хочу называть приблизительную дату выхода интерфейса, потому что мы наверняка ее пропустим и расстроим этим людей. Но это по-прежнему важный проект, мы работаем над ним и выпустим сразу, как он будет завершен. Уверяю вас, что мы не будем его специально задерживать Our opinion on that subject hasn't changed. I'm sorry, I know this is an unpopular opinion with the community. — John McDonald (@basisspace) May 6, 2018

Наше мнение [о бане игроков iBUYPOWER] не изменилось. Мне жаль, я знаю, что фанаты не разделяют этой позиции No. Cheating is not okay, and the taint of those players would degrade the whole scene. — John McDonald (@basisspace) May 6, 2018

Нет, [мы не позволим игрокам, получившим VAC-баны, когда-либо участвовать в турнирах]. Играть с читами нельзя, прощение таких пользователей плохо скажется на всей профессиональной сцене No plans for custom huds. They are *very* difficult to lock down to ensure that everyone is playing with a level playing field. — John McDonald (@basisspace) May 6, 2018

Никаких планов насчет пользовательских интерфейсов. Их очень сложно держать под контролем, чтобы все играли в равных условиях Don't tell anyone I answered—but it totally does. — John McDonald (@basisspace) May 6, 2018

Никому не рассказывайте, но [Panorama UI исправит ошибку, когда игра зависала при нажатии клавиши ESC] There are about 35 people on CSGO these days. Roadmaps are hard at Valve, and talking about them publically is very hard. We have an idea of where we are going, but something new could come up tomorrow that causes us to change our direction. — John McDonald (@basisspace) May 6, 2018

Над CS:GO сейчас работает около 35 человек. В Valve все очень сложно с дорожными картами, и говорить о них на публике проблематично. Мы представляем, куда движемся, но в любой момент может произойти что-то, что изменит наши планы It's not a problem we can do much about. If you play in windowed fullscreen mode instead the problem will go away. — John McDonald (@basisspace) May 7, 2018

Мы ничего не можем сделать с [долгим разворачиванием игры]. Если вы будете играть в оконном режиме без рамки, проблема исчезнет When players play at off peak times in low pop regions (especially on less popular maps), we have to make a match so folks can play. Also if you have high trust we (currently) prefer trusted players to players of matching skill. — John McDonald (@basisspace) May 7, 2018

[Система подбирает в команды игроков с разными званиями], когда люди играют в непиковое время в малонаселенных регионах (и особенно на непопулярных картах). Также, если у вас высокий показатель доверия, то мы (на данный момент) предпочитаем подбирать вам тиммейтов по этому показателю, а не по уровню игры VACnet has been incredibly satisfying, it's probably my favorite thing so far. — John McDonald (@basisspace) May 7, 2018

[Создавать] VACnet было очень приятно, это мой любимый момент в работе над CS:GO