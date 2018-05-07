В Железногорске прошел международный юношеский турнир по футболу

В Железногорске состоялся IV Международный юношеский турнир по футболу, посвященный Дню Победы. Турнир прошел при поддержке компании «Металлоинвест»

«Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. Для всех нас 9 мая — это день радости, гордости и одновременно — скорби. Сегодня все наши дела направлены на созидание и недопущение конфликтов между народами», — в послании к участникам отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев

Компания «Металлоинвест» поддерживает много важных экономических, культурных, спортивных проектов, способствующих единению народов и развитию регионов присутствия. В Курской области при поддержке Компании ежегодно проходят такие крупные международные проекты, как Среднерусский экономический форум, музыкальный фестиваль «Золотые таланты Содружества» и юношеский турнир по футболу, посвященный Дню Победы.

Участниками футбольного турнира на железногорской земле в разные годы были команды из регионов России, а также Беларуси и Абхазии. В этом году приняла участие команда из Донецкой народной республики. В ходе турнира прошли не только матчи, для ребят была организована экскурсия на мемориал «Большой Дуб», где в годы войны фашистами была сожжена целая деревня вместе с мирными жителями.

«Очень важно для нас участвовать в таком спортивном турнире, посвященном Великой Отечественной войне, — сказал старший тренер Донецкого училища олимпийского резерва, руководитель команды ДНР Валентин Авдеев. — У нас война продолжается. Каждый день гибнут люди. И для нас большое счастье — несколько дней провести вдали от разрывов снарядов».

Представители команд-участниц отметили высокий уровень развития спортивных объектов в Железногорске.

«Мы можем внести свою лепту в мирные процессы, сотрудничество, дружбу стран такими спортивными турнирами, — сказал глава Железногорска Дмитрий Котов . — Партнер города — компания «Металлоинвест» — вкладывает огромные средства, чтобы молодежь могла заниматься спортом. Это и футбольные поля, и Ледовый дворец, и спортивный комплекс, и многие другие объекты».

Победителем турнира стала команда из Донецка. Второе и третье места заняли команды «Кубань» (Краснодар) и СШОР (Железногорск).