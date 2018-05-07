Ещё
Старк, я плохо себя чувствую: самый главный мем фильма «Мстители: Война бесконечности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старк, я плохо себя чувствую: самый главный мем фильма «Мстители: Война бесконечности» 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Фильм «Мстители: Война бесконечности» совсем недавно вышел на экраны, а уже показал самый успешный старт в истории киноиндустрии.
Вокруг картины появилось огромное количество шуток и приколов. Playboy решил рассказать про самый популярный мем, связанный с ключевым моментом новых «Мстителей».
Осторожно: в материале присутствует главный спойлер!
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
В финале главный злодей Танос собирает все шесть камней бесконечности и по щелчку пальцев превращает половину человечества в пыль. Особенно трагично выглядит смерть Питера Паркера (Человека-паука), который бросается на шею Тони Старку (Железному человеку) и говорит: «Мистер Старк, я плохо себя чувствую. Я не знаю, что происходит. Я не хочу умирать». После этого он распадается на маленькие частицы и исчезает.
Этот момент никого не оставил равнодушным. Многие пользователи начали фантазировать, как бы распадались на части другие персонажи известных мультфильмов, сериалов и кино.
Spiderman, I don’t feel so good pic.twitter.com/QXRDy9krxC
— Memes (@FreshMemeSupply) 30 апреля 2018 г.
«Спайдермен, я плохо себя чувствую».
Donkey, I don’t feel so good pic.twitter.com/upKE7HArZL
— Kazoo (@KingOfKazoos) 30 апреля 2018 г.
«Осел, я плохо себя чувствую».
"Superintendent, I don't feel so good. " pic.twitter.com/3XeOXHctp5
— Ice (@IceSeason101) 30 апреля 2018 г.
«Инспектор, я плохо себя чувствую».
“Spongebob i don’t feel so good”
“See you on the other side Patrick” pic.twitter.com/JrvlDX1q3A
— Dom (@FutureMyDad) 1 мая 2018 г.
«Губка Боб, я плохо себя чувствую. Увидимся на другой стороне, Патрик».
“Like Scoob, I don’t feel so good” pic.twitter.com/V5DWaPnAqB
— V.RI (@VanillaRiceYT) 30 апреля 2018 г.
«Скуби, я плохо себя чувствую».
uhhh beavis i dont feel so good pic.twitter.com/JDvt6ta2Uo
— Cat Damon (@CornOnTheGoblin) 2 мая 2018 г.
«Ох Бивис, я плохо себя чувствую».
"I don't feel so good, Georgie" pic.twitter.com/6A1ffBxuG8
— AtomWraith (@AtomWraith) 1 мая 2018 г.
«Я плохо себя чувствую, Джорджи».
pic.twitter.com/BGK89E3PWq
— Грех и Гортанобесие (@HaroHaroGenki) 2 мая 2018 г.
Совсем скоро драматический фрагмент из «Мстителей» стал поводом для расщепления чего угодно — от усов Генри Кавилла до логотипа Windows.
“henry… i don’t feel so well” pic.twitter.com/ZcI3tBjPCk
— a a d j e (@cavillsass) 1 мая 2018 г.
«Генри, я плохо себя чувствую».
Также успел пострадать уже пострадавший сын Ивана Грозного.
pic.twitter.com/RmdOcmIAYu
— Ночь и Мщение (@pianodrumguitar) 4 мая 2018 г.
Пользователи даже вспомнили знаменитый трек Feel Good Inc. группы Gorillaz.
I don’t feel good inc. pic.twitter.com/j4Qs72MjBA
— sorceress supreme (@gittyalt) 3 мая 2018 г.
Me irl https://t.co/ec8XPM6CqC pic.twitter.com/52I9rjWn9A
— me irl (@ItMeIRL) 2 мая 2018 г.
«Я, когда получаю зарплату».
"Mr. Gates, I-I don't feel so good. " pic.twitter.com/EUgXiwsmjf
— r (@starrcunanan) 29 апреля 2018 г.
«Мистер Гейтс, я плохо себя чувствую».
pic.twitter.com/X9BCasI0aS
— ᒪᒪ'Kᗩ (@LolliDiMe) 4 мая 2018 г.
Некоторые пользователи даже показали распад СССР в форме дезинтеграции.
1991, colorized pic.twitter.com/UY7XROJVFt
— Отвратительные дегенератские твиты (@turbojedi) 3 мая 2018 г.
“Mr. Gorbachev, I don’t feel so good…” pic.twitter.com/kKtc9qDjhK
— Kurt Hentaichenwald [REDACTED] (@roun_sa_ville) 3 мая 2018 г.
«Мистер Горбачев, я плохо себя чувствую».
Не обошлось и без отсылок к другим мемам.
"Mr. Stock Photo, I don't feel so good" pic.twitter.com/4Tk8LGmigc
— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 1 мая 2018 г.
«Мистер Стоковое фото, я плохо себя чувствую».
“Mr. Stark… I don’t feel so GoOoOoOoOoOoOoOd” pic.twitter.com/Omb7P4VsvR
— Bean (@AmeenTheBean) 1 мая 2018 г.
Hey senator, I don't feel so good pic.twitter.com/mMmruFBvmH
— Slazo (@Slazo) 1 мая 2018 г.
«Эй, Сенатор, я себя плохо чувствую».
pic.twitter.com/gBUlGQfqkE
— Пындык (@Gandrushka) 2 мая 2018 г.
«Все в порядке».
pic.twitter.com/MP2JYct9Jo
— ПСИХОТРОННЫЙ ЦЕНТР (@lishainik) 3 мая 2018 г.
Ну, и напоследок, мы не могли пройти стороной дезинтеграцию рубля.
PlayboyRussia.com: последние новости
Это надо видеть: 1374 дрона устроили световое шоу, установив новый мировой рекорд От хохочущего ученого до шестирукой секретарши: флешмоб плохих стоковых фото Секунда славы: юный хоккеист дал самое короткое интервью в истории спорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью93
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера87
На что Медведева променяет Россию23
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
«Изменщицу» Медведеву гонят из России329
Новости партнеров
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение