Старк, я плохо себя чувствую: самый главный мем фильма «Мстители: Война бесконечности»

Фильм «Мстители: Война бесконечности» совсем недавно вышел на экраны, а уже показал самый успешный старт в истории киноиндустрии.

Вокруг картины появилось огромное количество шуток и приколов. Playboy решил рассказать про самый популярный мем, связанный с ключевым моментом новых «Мстителей».

Осторожно: в материале присутствует главный спойлер!

Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

В финале главный злодей Танос собирает все шесть камней бесконечности и по щелчку пальцев превращает половину человечества в пыль. Особенно трагично выглядит смерть Питера Паркера (Человека-паука), который бросается на шею Тони Старку (Железному человеку) и говорит: «Мистер Старк, я плохо себя чувствую. Я не знаю, что происходит. Я не хочу умирать». После этого он распадается на маленькие частицы и исчезает.

Этот момент никого не оставил равнодушным. Многие пользователи начали фантазировать, как бы распадались на части другие персонажи известных мультфильмов, сериалов и кино.

Spiderman, I don’t feel so good pic.twitter.com/QXRDy9krxC

— Memes (@FreshMemeSupply) 30 апреля 2018 г.

«Спайдермен, я плохо себя чувствую».

Donkey, I don’t feel so good pic.twitter.com/upKE7HArZL

— Kazoo (@KingOfKazoos) 30 апреля 2018 г.

«Осел, я плохо себя чувствую».

"Superintendent, I don't feel so good. " pic.twitter.com/3XeOXHctp5

— Ice (@IceSeason101) 30 апреля 2018 г.

«Инспектор, я плохо себя чувствую».

“Spongebob i don’t feel so good”

“See you on the other side Patrick” pic.twitter.com/JrvlDX1q3A

— Dom (@FutureMyDad) 1 мая 2018 г.

«Губка Боб, я плохо себя чувствую. Увидимся на другой стороне, Патрик».

“Like Scoob, I don’t feel so good” pic.twitter.com/V5DWaPnAqB

— V.RI (@VanillaRiceYT) 30 апреля 2018 г.

«Скуби, я плохо себя чувствую».

uhhh beavis i dont feel so good pic.twitter.com/JDvt6ta2Uo

— Cat Damon (@CornOnTheGoblin) 2 мая 2018 г.

«Ох Бивис, я плохо себя чувствую».

"I don't feel so good, Georgie" pic.twitter.com/6A1ffBxuG8

— AtomWraith (@AtomWraith) 1 мая 2018 г.

«Я плохо себя чувствую, Джорджи».

pic.twitter.com/BGK89E3PWq

— Грех и Гортанобесие (@HaroHaroGenki) 2 мая 2018 г.

Совсем скоро драматический фрагмент из «Мстителей» стал поводом для расщепления чего угодно — от усов Генри Кавилла до логотипа Windows.

“henry… i don’t feel so well” pic.twitter.com/ZcI3tBjPCk

— a a d j e (@cavillsass) 1 мая 2018 г.

«Генри, я плохо себя чувствую».

Также успел пострадать уже пострадавший сын Ивана Грозного

pic.twitter.com/RmdOcmIAYu

— Ночь и Мщение (@pianodrumguitar) 4 мая 2018 г.

Пользователи даже вспомнили знаменитый трек Feel Good Inc. группы Gorillaz.

I don’t feel good inc. pic.twitter.com/j4Qs72MjBA

— sorceress supreme (@gittyalt) 3 мая 2018 г.

Me irl https://t.co/ec8XPM6CqC pic.twitter.com/52I9rjWn9A

— me irl (@ItMeIRL) 2 мая 2018 г.

«Я, когда получаю зарплату».

…

"Mr. Gates, I-I don't feel so good. " pic.twitter.com/EUgXiwsmjf

— r (@starrcunanan) 29 апреля 2018 г.

«Мистер Гейтс, я плохо себя чувствую».

pic.twitter.com/X9BCasI0aS

— ᒪᒪ'Kᗩ (@LolliDiMe) 4 мая 2018 г.

Некоторые пользователи даже показали распад СССР в форме дезинтеграции.

1991, colorized pic.twitter.com/UY7XROJVFt

— Отвратительные дегенератские твиты (@turbojedi) 3 мая 2018 г.

“Mr. Gorbachev, I don’t feel so good…” pic.twitter.com/kKtc9qDjhK

— Kurt Hentaichenwald [REDACTED] (@roun_sa_ville) 3 мая 2018 г.

«Мистер Горбачев, я плохо себя чувствую».

Не обошлось и без отсылок к другим мемам.

"Mr. Stock Photo, I don't feel so good" pic.twitter.com/4Tk8LGmigc

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 1 мая 2018 г.

«Мистер Стоковое фото, я плохо себя чувствую».

“Mr. Stark… I don’t feel so GoOoOoOoOoOoOoOd” pic.twitter.com/Omb7P4VsvR

— Bean (@AmeenTheBean) 1 мая 2018 г.

Hey senator, I don't feel so good pic.twitter.com/mMmruFBvmH

— Slazo (@Slazo) 1 мая 2018 г.

«Эй, Сенатор, я себя плохо чувствую».

pic.twitter.com/gBUlGQfqkE

— Пындык (@Gandrushka) 2 мая 2018 г.

«Все в порядке».

pic.twitter.com/MP2JYct9Jo

— ПСИХОТРОННЫЙ ЦЕНТР (@lishainik) 3 мая 2018 г.

Ну, и напоследок, мы не могли пройти стороной дезинтеграцию рубля.