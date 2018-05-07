Старк, я плохо себя чувствую: самый главный мем фильма «Мстители: Война бесконечности» 

Фильм «Мстители: Война бесконечности» совсем недавно вышел на экраны, а уже показал самый успешный старт в истории киноиндустрии.
Вокруг картины появилось огромное количество шуток и приколов. Playboy решил рассказать про самый популярный мем, связанный с ключевым моментом новых «Мстителей».
Осторожно: в материале присутствует главный спойлер!
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
В финале главный злодей Танос собирает все шесть камней бесконечности и по щелчку пальцев превращает половину человечества в пыль. Особенно трагично выглядит смерть Питера Паркера (Человека-паука), который бросается на шею Тони Старку (Железному человеку) и говорит: «Мистер Старк, я плохо себя чувствую. Я не знаю, что происходит. Я не хочу умирать». После этого он распадается на маленькие частицы и исчезает.
Этот момент никого не оставил равнодушным. Многие пользователи начали фантазировать, как бы распадались на части другие персонажи известных мультфильмов, сериалов и кино.
Spiderman, I don’t feel so good pic.twitter.com/QXRDy9krxC
— Memes (@FreshMemeSupply) 30 апреля 2018 г.
«Спайдермен, я плохо себя чувствую».
Donkey, I don’t feel so good pic.twitter.com/upKE7HArZL
— Kazoo (@KingOfKazoos) 30 апреля 2018 г.
«Осел, я плохо себя чувствую».
"Superintendent, I don't feel so good. " pic.twitter.com/3XeOXHctp5
— Ice (@IceSeason101) 30 апреля 2018 г.
«Инспектор, я плохо себя чувствую».
“Spongebob i don’t feel so good”
“See you on the other side Patrick” pic.twitter.com/JrvlDX1q3A
— Dom (@FutureMyDad) 1 мая 2018 г.
«Губка Боб, я плохо себя чувствую. Увидимся на другой стороне, Патрик».
“Like Scoob, I don’t feel so good” pic.twitter.com/V5DWaPnAqB
— V.RI (@VanillaRiceYT) 30 апреля 2018 г.
«Скуби, я плохо себя чувствую».
uhhh beavis i dont feel so good pic.twitter.com/JDvt6ta2Uo
— Cat Damon (@CornOnTheGoblin) 2 мая 2018 г.
«Ох Бивис, я плохо себя чувствую».
"I don't feel so good, Georgie" pic.twitter.com/6A1ffBxuG8
— AtomWraith (@AtomWraith) 1 мая 2018 г.
«Я плохо себя чувствую, Джорджи».
pic.twitter.com/BGK89E3PWq
— Грех и Гортанобесие (@HaroHaroGenki) 2 мая 2018 г.
Совсем скоро драматический фрагмент из «Мстителей» стал поводом для расщепления чего угодно — от усов Генри Кавилла до логотипа Windows.
“henry… i don’t feel so well” pic.twitter.com/ZcI3tBjPCk
— a a d j e (@cavillsass) 1 мая 2018 г.
«Генри, я плохо себя чувствую».
Также успел пострадать уже пострадавший сын Ивана Грозного.
pic.twitter.com/RmdOcmIAYu
— Ночь и Мщение (@pianodrumguitar) 4 мая 2018 г.
Пользователи даже вспомнили знаменитый трек Feel Good Inc. группы Gorillaz.
I don’t feel good inc. pic.twitter.com/j4Qs72MjBA
— sorceress supreme (@gittyalt) 3 мая 2018 г.
Me irl https://t.co/ec8XPM6CqC pic.twitter.com/52I9rjWn9A
— me irl (@ItMeIRL) 2 мая 2018 г.
«Я, когда получаю зарплату».
…
"Mr. Gates, I-I don't feel so good. " pic.twitter.com/EUgXiwsmjf
— r (@starrcunanan) 29 апреля 2018 г.
«Мистер Гейтс, я плохо себя чувствую».
pic.twitter.com/X9BCasI0aS
— ᒪᒪ'Kᗩ (@LolliDiMe) 4 мая 2018 г.
Некоторые пользователи даже показали распад СССР в форме дезинтеграции.
1991, colorized pic.twitter.com/UY7XROJVFt
— Отвратительные дегенератские твиты (@turbojedi) 3 мая 2018 г.
“Mr. Gorbachev, I don’t feel so good…” pic.twitter.com/kKtc9qDjhK
— Kurt Hentaichenwald [REDACTED] (@roun_sa_ville) 3 мая 2018 г.
«Мистер Горбачев, я плохо себя чувствую».
Не обошлось и без отсылок к другим мемам.
"Mr. Stock Photo, I don't feel so good" pic.twitter.com/4Tk8LGmigc
— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 1 мая 2018 г.
«Мистер Стоковое фото, я плохо себя чувствую».
“Mr. Stark… I don’t feel so GoOoOoOoOoOoOoOd” pic.twitter.com/Omb7P4VsvR
— Bean (@AmeenTheBean) 1 мая 2018 г.
Hey senator, I don't feel so good pic.twitter.com/mMmruFBvmH
— Slazo (@Slazo) 1 мая 2018 г.
«Эй, Сенатор, я себя плохо чувствую».
pic.twitter.com/gBUlGQfqkE
— Пындык (@Gandrushka) 2 мая 2018 г.
«Все в порядке».
pic.twitter.com/MP2JYct9Jo
— ПСИХОТРОННЫЙ ЦЕНТР (@lishainik) 3 мая 2018 г.
Ну, и напоследок, мы не могли пройти стороной дезинтеграцию рубля.