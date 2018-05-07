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Кучеров, Овечкин или Малкин — финал Кубка Стэнли будет очень крутым! (видео)
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Кучеров, Овечкин или Малкин — финал Кубка Стэнли будет очень крутым! (видео) 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
1. «ТАМПА» В ФИНАЛЕ ВОСТОКА
«Тампа» обыграла «Бостон» в пятом матче полуфинала Восточной конференции со счетом 3:1. Победу «молнии» принес гол форварда Джей-Ти Миллера в большинстве. Еще по шайбе записали на свой счет нападающий Брэйден Пойнт и защитник Антон Строльман, поразивший пустые ворота. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 27 сэйвов.
DAVID KREJCI! THE BRUINS TAKE THE LEAD IN THE LAST MINUTE OF THE FIRST!#NHLBruins 1 — 0 #GoBolts (TB Leads Series 3-1) pic.twitter.com/8HGKrZm8vq
— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 6 мая 2018 г.
Что интересно, «Тампа» в своей истории выиграла все шесть матчей, в которых вела 3-1. А вот «Бостон» проиграл 24-ю серию подряд, в которой уступал 1-3. Так что команда с лизуном Маршаном была обречена. Единственное, что могли сделать «мишки» — реализовали большинство на последней минуте первого периода, когда Дэн Джирарди и Седрик Пакетт оставили «Тампу» в ситуации «3 на 5» на 56 секунд.
BRAYDEN POINT PICKS IT UP IN THE SLOT AND MAKES A SLICK MOVE TO THE BACKHAND TO TIE IT UP!#GoBolts 1 — 1 #NHLBruins (TB Leads Series 3-1) pic.twitter.com/q71M82b6kK
— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 6 мая 2018 г.
«Бостон» во втором периоде потерял Рика Нэша, которому шайба после броска одноклубника угодила в незащищенное место в колено, а также Дэвида Бэкеса — он был отправлен в нокдаун Миллером, который применил чистый (как сказали судьи) силовой прием в средней зоне. В итоге у Бэкеса были обнаружены симптомы сотрясения мозга.
«Мне было ужасно видеть, что он не двигает ногами, — сказал Миллер. — Я надеюсь, что с ним все окей. Я не играю грязно. Никого не убиваю. Еще подростком смотрел за тем, как играет этот парень. И теперь мне было не по себе».
2. РУССКИЙ ИЮНЬ
Чем хороша победа «Тампы»? Тем, что у нас в финале Кубка Стэнли будет крутой русский игрок. А то и несколько. Очень скучно смотреть финал, в котором с одной стороны выступает запасной вратарь Антон Худобин, который сидит в запасе у «Бостона» и только дает интервью, а с другой стороны нет никого.
JT MILLER AND NIKITA KUCHEROV PLAY CATCH AND MILLER FIRES ONE PAST RASK! #GoBolts 2 — 1 #NHLBruins (TB Leads Series 3-1) pic.twitter.com/9xdEJJ2lJn
— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 6 мая 2018 г.
Гораздо веселее, когда в финал Востока вышла компашка — элитный вратарь Андрей Василевский, перспективный защитник Михаил Сергачев, гениальный бомбардир Никита Кучеров, который в пятом матче с «Брюинз» помог реализовать большинство. Для этого первой бригаде «Тампы» потребовалось 29 секунд. Миллер и Никита Кучеров устроили изящную перепасовку в зоне правого круга вбрасывания, и Миллер с ходу переиграл Раска, бросив ему над ловушкой.
Смотрим дальше. Соперником «Тампы» может стать «Вашингтон», а там вообще убойные ребята — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов. Это будет крутая рубка, хотя я бы поставил на «Лайтнинг». Овечкин никогда не был в финале Востока, а вот «Тампа» здесь играет в третий раз за последние четыре года.
Если же «Питтсбург» совершит подвиг, то против «Тампы» зарубится наш герой Евгений Малкин, который пойдет за своим третьим подряд Кубком Стэнли. В главном финале будет кто-то один — Кучеров, Малкин или Овечкин. А значит, рейтинг у финала Кубка Стэнли в России будет в любом случае хороший.
3. ПОБЕДА «ВЕГАСА»
«Вегас» вышел в финал Западной конференции, победив «Сан-Хосе» во втором раунде со счетом 3:0. За выход в финал Кубка Стэнли сенсационный дебютант НХЛ сразится с «Нэшвиллом» или «Виннипегом».
NATE SCHMIDT ROOFS A BEAUTY OF A SHOT (that wasn't originally counted but eventually counted) AND IT'S 2-0 VEGAS!#VegasBorn 1 — 0 #SJSharks (VGK Leads Series 3-2) pic.twitter.com/9DjZm3k1LD
— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 7 мая 2018 г.
«Мне все равно, каким будет соперник, — сказал тренер «Вегаса» Жерар Галлан. — Надеюсь лишь, что они сыграют кучу овертаймов завтра и потом проведут седьмой матч».
JUSTIN BRAUN AND CHRIS TIERNEY MAKE TWO HUGE SAVES WITH THE CREASE WIDE OPEN! WOW!#VegasBorn 1 — 0 #SJSharks (VGK Leads Series 3-2) pic.twitter.com/3kSvP5qa7j
— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 7 мая 2018 г.
«Вегас» стал третьей командой в истории лиги, в первом же сезоне выигравшей две серии плей-офф. В чемпионате 1967-68 это удалось сделать «Сент-Луис Блюз», а в сезоне 1917-18 — «Торонто Аренас».
JONATHAN MARCHESSAULT OPENS UP THE SCORING AND VEGAS LEADS!#VegasBorn 1 — 0 #SJSharks (VGK Leads Series 3-2) pic.twitter.com/eCJH1KGedn
— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 7 мая 2018 г.
Победу в воскресном поединке, который прошел в SAP Center в Сан-Хосе, «Вегасу» принесли голы Джонатана Маршессо, Нэйта Шмидта и Коди Икина, а также великолепная игра вратаря Марка-Андре Флери, сделавшего 28 сэйвов и оформившего четвертый сухарь в этом плей-офф.
ТАБЛО ДНЯ  Тампа-Бэй — Бостон — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Пойнт, Миллер (КУЧЕРОВ), Строльман — Крейчи
ТБ: Кучеров (0+1; +1, 0, 4, 15.27)
Сергачев (0+0; +1, 0, 1, 9.54)
в Василевский (28-27; 96,4%, 60.00)
Счет в серии: 4-1  Сан-Хосе — Вегас — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Маршессо, Шмидт, Икин
Счет в серии: 2-4  В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.
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