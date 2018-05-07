Команда Красноярского края успешно выступил на краевом фестивале по ледяному плаванию «Красноярская миля Победы» 

5-6 мая в Красноярске, на базе спортивно-оздоровительного центра «Мегаполюс» состоялся II Открытый краевой фестиваль по ледяному плаванию «Красноярская миля Победы».
В фестивале приняли участие 84 спортсмена из 12 регионов России: республики Татарстан, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Мурманской, Орловской, Свердловской, Томской, Тюменской областей и ХМАО-Югра.
Красноярский край представляли спортсмены из Красноярска, Зеленогорска, Ачинска и Назарова.
Участников и гостей соревнований поприветствовал исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев: «Где как ни в Сибири, в Красноярском крае, на самой могучей реке — Енисее, встречаться самым смелым и крепким спортсменам по такому уникальному виду спорта как ледяное плавание. Красноярск — столица Всемирной зимней Универсиады 2019 года, а наш край — один из самых спортивных регионов России. Неслучайно фестиваль проходит в преддверие празднования Дня Победы. Вы демонстрируете силу русского духа и характера, который помог нашим дедам победить в 1945 году».
Спортсмены боролись за медали на дистанциях 50 метров баттерфлем, 50, 100 метров брассом, 50, 100, 500 и 1000 метров вольным стилем, эстафетное плавание 4х50 метров и 4х250 метров вольным стилем, а также заплыв на ледяную милю (1609 м). Оба соревновательных дня температура воды в Енисее составляла 2,1 градуса, а температура на улице не превышала 7 градусов тепла.
В составе сборной Красноярского края в личных заплывах золотые медали завоевали: Анастасия Усачева (Красноярск, 2 медали), Мария Ефремова (Зеленогорск), Елена Ющенко (Красноярск, 4 медали), Наталия Усачева (Красноярск, 5 медалей), Константин Киндинов (Красноярск), Ярослав Даценко (Красноярск, 4 медали), Дмитрий Харитонов (Зеленогорск, 3 медали), Марина Смагина (Красноярск), Аркадий Фогель (Красноярск, 2 медали), Роман Ключицкий (Красноярск, 2 медали), Екатерина Хартанович (Красноярск), Евгений Дидяев (Красноярск), Сергей Горбатенко (Красноярск)
Серебряными призерами стали: Анна Старикова (Красноярск), Надежда Елизарьева (Ачинск, 4 медали), Екатерина Хартанович (Красноярск, 4 медали), Татьяна Сорокина (Зеленогорск, 2 медали), Аркадий Фогель (Красноярск), Сергей Куликов (Красноярск), Мария Ефремова (Зеленогорск), Константин Киндинов (Красноярск), Аркадий Щипин (Красноярск, 2 медали), Андрей Мосунов (Зеленогорск), Сергей Алехин (Ачинск), Наталья Сафронова (Зеленогорск), Андрей Селиванов (Красноярск), Евгений Сазонов (Назарово), Сергей Горбатенко (Красноярск, 2 медали), Александр Ефремов (Зеленогорск)
Бронзовые награды в копилку края принесли: Екатерина Нуруллина (Зеленогорск, 3 медали), Евгений Сазонов (Назарово), Сергей Алехин (Ачинск), Геннадий Ларионов (Красноярск, 2 медали), Нина Ганжа (Красноярск), Сергей Куликов (Красноярск), Вадим Рябченко (Красноярск), Алексей Юртин (Зеленогорск), Александр Ефремов (Зеленогорск), Владимир Краснов (Зеленогорск), Константин Баринов (Красноярск), Наталья Сафронова (Зеленогорск), Александр Бельский (Красноярск), Николай Непомнящих (Красноярск), Юрий Ярлыков (Красноярск)
В эстафете 4х250 м победили команды «Красноярск» в категории до 180 лет (сумма возрастов участников) и «Аквайспорт» (Зеленогорск/Тюмень) в категории более 180 лет, серебряным призером в этой категории стала команда «Морозко» (Зеленогорск).
Еще одна победа на счету команды «Красноярск» в эстафете 4х50 м в категории до 180 лет, в категории более 180 лет команда с тем же названием, но с другим составом участников финишировала третьей.
Победителем в абсолютном зачете у женщин стала красноярка Наталия Усачева, набравшая 1449,56 очков, у мужчин — представитель Алтайского края Олег Чекушкин (2671,7 очков).