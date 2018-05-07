Команда Красноярского края успешно выступил на краевом фестивале по ледяному плаванию «Красноярская миля Победы»

5-6 мая в Красноярске, на базе спортивно-оздоровительного центра «Мегаполюс» состоялся II Открытый краевой фестиваль по ледяному плаванию «Красноярская миля Победы».

В фестивале приняли участие 84 спортсмена из 12 регионов России: республики Татарстан, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Мурманской, Орловской, Свердловской, Томской, Тюменской областей и ХМАО-Югра.

Красноярский край представляли спортсмены из Красноярска, Зеленогорска, Ачинска и Назарова.

Участников и гостей соревнований поприветствовал исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев : «Где как ни в Сибири, в Красноярском крае, на самой могучей реке — Енисее, встречаться самым смелым и крепким спортсменам по такому уникальному виду спорта как ледяное плавание. Красноярск — столица Всемирной зимней Универсиады 2019 года, а наш край — один из самых спортивных регионов России. Неслучайно фестиваль проходит в преддверие празднования Дня Победы. Вы демонстрируете силу русского духа и характера, который помог нашим дедам победить в 1945 году».

Спортсмены боролись за медали на дистанциях 50 метров баттерфлем, 50, 100 метров брассом, 50, 100, 500 и 1000 метров вольным стилем, эстафетное плавание 4х50 метров и 4х250 метров вольным стилем, а также заплыв на ледяную милю (1609 м). Оба соревновательных дня температура воды в Енисее составляла 2,1 градуса, а температура на улице не превышала 7 градусов тепла.

В составе сборной Красноярского края в личных заплывах золотые медали завоевали: Анастасия Усачева (Красноярск, 2 медали), Мария Ефремова (Зеленогорск), Елена Ющенко (Красноярск, 4 медали), Наталия Усачева (Красноярск, 5 медалей), Константин Киндинов (Красноярск), Ярослав Даценко (Красноярск, 4 медали), Дмитрий Харитонов (Зеленогорск, 3 медали), Марина Смагина (Красноярск), Аркадий Фогель (Красноярск, 2 медали), Роман Ключицкий (Красноярск, 2 медали), Екатерина Хартанович (Красноярск), Евгений Дидяев (Красноярск), Сергей Горбатенко (Красноярск)

В эстафете 4х250 м победили команды «Красноярск» в категории до 180 лет (сумма возрастов участников) и «Аквайспорт» (Зеленогорск/Тюмень) в категории более 180 лет, серебряным призером в этой категории стала команда «Морозко» (Зеленогорск).

Еще одна победа на счету команды «Красноярск» в эстафете 4х50 м в категории до 180 лет, в категории более 180 лет команда с тем же названием, но с другим составом участников финишировала третьей.

Победителем в абсолютном зачете у женщин стала красноярка Наталия Усачева, набравшая 1449,56 очков, у мужчин — представитель Алтайского края Олег Чекушкин (2671,7 очков).