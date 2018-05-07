Грызлов: Кадровые решения Путина должны повысить качество управления

Грызлов особо отметил в речи президента на церемонии инаугурации слова о готовности сделать все для России. Это должно стать основным принципом для каждого гражданина, уверен политик.

Он также напомнил, что, согласно Конституции РФ, с началом президентского срока связано обновление правительства, а также ряда других властных структур.

— Кадровые и структурные решения будут приняты президентом, и важно, чтобы результаты этих перемен уже в ближайшее время привели к повышению качества управления, — подчеркнул Грызлов.

Это, по его словам, потребует согласованной и качественной работы всех звеньев государственной системы. И особая ответственность в данном вопросе возлагается и на политические партии, и прежде всего на партию большинства, указал он.

— Уверен, что под руководством Владимира Путина все мы, граждане России, способны справиться с любыми, самыми непростыми задачами, обеспечить технологический прорыв, устойчивое развитие всех территорий страны, достойную жизнь для каждого и достойные, прочные позиции Российского государства в современном мире, — заключил глава высшего совета партии.