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Грызлов: Кадровые решения Путина должны повысить качество управления
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Грызлов: Кадровые решения Путина должны повысить качество управления 

Российская Газета 1 час назад
Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов прокомментировал официальное вступление Владимира Путина в должность президента, поделившись некоторыми прогнозами.
Грызлов особо отметил в речи президента на церемонии инаугурации слова о готовности сделать все для России. Это должно стать основным принципом для каждого гражданина, уверен политик.
Он также напомнил, что, согласно Конституции РФ, с началом президентского срока связано обновление правительства, а также ряда других властных структур.
— Кадровые и структурные решения будут приняты президентом, и важно, чтобы результаты этих перемен уже в ближайшее время привели к повышению качества управления, — подчеркнул Грызлов.
Это, по его словам, потребует согласованной и качественной работы всех звеньев государственной системы. И особая ответственность в данном вопросе возлагается и на политические партии, и прежде всего на партию большинства, указал он.
— Уверен, что под руководством Владимира Путина все мы, граждане России, способны справиться с любыми, самыми непростыми задачами, обеспечить технологический прорыв, устойчивое развитие всех территорий страны, достойную жизнь для каждого и достойные, прочные позиции Российского государства в современном мире, — заключил глава высшего совета партии.
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