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«Анжи» — «Ахмат». Прогноз Дениса Казанского
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«Анжи» — «Ахмат». Прогноз Дениса Казанского 

SovSport.Ru 59 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч 29-го тура российской Премьер-лиги сезона-2017/18 «Анжи» — «Ахмат». Встреча начнется 7 мая в 19:30 по московскому времени. Эксперт думает, что обе команды забьют.
Большое дерби для двух кавказских команд. «Анжи» нужно закрепиться в зоне стыковых матчей. И плюс есть опасность того, что «Тосно» в последнем туре может махачкалинцев опередить.
«Ахмат» находится в группе тех команд, которые претендуют на 6-е место, которое вполне возможно в итоге окажется еврокубковым. Дело в том, что пока не ясно допустят ли победителя Кубка России до участия в Лиге Европы.
Я думаю, что у обеих команд серьезный приоритет в этой встрече. И я бы ставил здесь на «обе забьют».
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