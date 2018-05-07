Ещё
Chivas Challenge: Progression и Chivas провели масштабный проект по поддержке молодых предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chivas Challenge: Progression и Chivas провели масштабный проект по поддержке молодых предпринимателей 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Команды стартапов зачастую имеют хорошо проработанный бизнес-план, но при этом у них нет возможности привлечь внимание потенциальных инвесторов к своему проекту. Работать с молодыми предпринимателями решил бренд Chivas, запустив масштабный проект совместно с агентством Progression.
Тендер по выбору digital-агентства состоялся в октябре-ноябре 2017-го года. По его итогам digital-креатив, продвижение и продакшн осталось за агентством Progression. За брендинг и оффлайн-креатив в рамках проекта отвечало агентство «Медиакрат», PR-поддержку обеспечивало PRT.
Цель: закрепиться на территории бизнеса Задачи:
поддержать молодых предпринимателей
донести до них ценности бренда.
Светлана Артамонова, бренд-менеджер Chivas
Мы запустили проект Chivas Challenge с целью привлечь внимание инвесторов и широкой публики к технологичным проектам молодых предпринимателей. Почему? Потому, что Chivas — модный и инновационный бренд, и он следует за основными увлечениями своего целевого потребителя, среди которых бизнес, инновации, прогрессивные технологии.
Ева Котен, digital-менеджер Chivas
Конкурс проходил в два этапа. Первый этап, отборочный, мы проводили в digital совместно с нашим партнером — агентством Progression. Мы были приятно удивлены количеством и качеством заявок на участие, которые получили со всей страны. Это говорит о том, что молодые предприниматели в России верят в свои новаторские идеи и стремятся активно развиваться.
Работа креативной команды
Идея: создать реалити-шоу для команд стартапов, в рамках которого они могли бы доказать перспективность своей идеи и побороться за выход в Grand Final.
Главный приз конкурса — 5 000 000 рублей (с учетом всех налогов и сборов).
Клиент хотел занять территорию предпринимательства и при этом «омолодить» бренд. Эта установка привела агентство в мир стартапов. Изучив их потребности, креативная команда предложила командам стартапов возможность «прокачать» свой проект, засветиться в медиа и познакомиться с инвесторами.
Но так как любой бизнес — это вызов и борьба, появилась идея запустить настоящий онлайн-челлендж, в котором несколько команд могли бы соревноваться и решать разные бизнес-задачи.
Для реализации проекта был привлечен медиа-партнер — РБК, а руководитель отдела «Свое дело» на портале Николай Гришин стал ведущим и судьей проекта.
Сразу определившись с идеей, креаторы начали размышлять над форматом самих соревнований. Так, например, один вариант, как признаются в агентстве, чем-то напоминал шоу «Голос».
Главные причины выбора финальной концепции: оригинальность идеи, динамичный формат шоу, интерактивные возможности для зрителей
fs disable
Данил Морозенко, креативный директор Progression
Мы старались создать такие условия, в которых интересные предприимчивые ребята, объединенные общей целью, смогли бы показать всему Интернету свою эрудицию, бизнес-мышление, продемонстрировать soft skills и другие ключевые компетенции. Формат бизнес реалити-шоу, конечно, не новый. Поэтому мы разбавляли серьезные выпуски фановыми эпизодами, в которых разными способами выводили участников из комфортной зоны. Получилось живо и интересно!
Digital-продвижение
Основной площадкой проекта стал сайт проекта, на котором на протяжении четырех недель появлялись новые серии реалити-шоу. Также все ролики размещались на канале бренда в YouTube и Facebook. Кроме того, информация о шоу была представлена на тематических площадках и на портале РБК.
Зрители проекта могли наблюдать за соревнованием команд, оставлять комментарии и голосовать за понравившийся проект. Их голоса были решающими: именно зрители выбирали, кто пройдет в следующий тур. Кроме того, наиболее активные зрители получили подарки от бренда.
Дмитрий Седышев, Account Director Progression
Мы хотели найти по-настоящему достойные команды, поэтому первый челлендж поставили себе сами: как же их найти? Мы получили огромное количество заявок со всей России, и во многом в этом нам помогли телеграм-каналы про бизнес, стартапы, инновации. И дальше нам оставалось только выбрать пять стартапов, чьи идеи действительно могли бы изменить жизнь человека к лучшему.
fs disable
Результаты кампании
Команда проекта заявляет, основным показателем для них был охват проекта, так как в условиях dark market это главный challenge. Также важно было добиться регистраций на брендированном сайте для последующей коммуникации с потребителями.
Охват кампании составил 2,4 млн брендированного контента, более 1 млн просмотров шоу, более 7 000 регистраций, более 23 тыс. уникальных посетителей сайта за период проекта.
На этапе поиска команд было получено почти 100 заявок от команд стартапов со всей России. В шоу попали 5 команд, которые наиболее четко отражали миссию проекта — идеи, улучшающие жизнь человека:
«Аудиометр» — команда представляла устройство для диагностики заболеваний слуха
Compensair — сервис для взыскания неустоек за перенос и отмену рейсов
Octa — авторы проекта предлагали функциональный йогурт, готовый заменить полноценный прием пищи
«Ешь деревенское» — агрегатор фермерских продуктов, направленный на развитие сельского хозяйства
Cerevrum — платформа для обучения в виртуальной реальности.
В Grand Final, который состоялся в Москве 29 марта, вышла компания Octa. Там она встретилась в финальном соревновании с командами, отобранными венчурными инвесторами. Успех первого сезона дает все основания предположить, что второй сезон тоже состоится. Его концепция сейчас обсуждается.
Светлана Артамонова, бренд-менеджер Chivas
На мой взгляд, одной из важнейших составляющих успеха проекта стал драйв и искренняя вовлеченность каждого участника как бренд-команды, так и наших коллег из Progression. Кроме того что мы сделали отличное шоу, позволившее построить связь между брендом Chivas и бизнесом, нам также удалось поддержать сообщество молодых предпринимателей в России. И мы не планируем на этом останавливаться.
Sostav.ru: последние новости
Дроны-рекордсмены: световое шоу с 1374 дронами попало в книгу Гиннесса Итоги V ежегодной национальной премии «Спорт и Россия - 2018» Пиво, духовность и Россиюшка: гениальный ролик от барменов из Волгограда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью93
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера87
На что Медведева променяет Россию23
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
«Изменщицу» Медведеву гонят из России329
Новости партнеров
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение