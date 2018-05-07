Chivas Challenge: Progression и Chivas провели масштабный проект по поддержке молодых предпринимателей

Команды стартапов зачастую имеют хорошо проработанный бизнес-план, но при этом у них нет возможности привлечь внимание потенциальных инвесторов к своему проекту. Работать с молодыми предпринимателями решил бренд Chivas, запустив масштабный проект совместно с агентством Progression.

Тендер по выбору digital-агентства состоялся в октябре-ноябре 2017-го года. По его итогам digital-креатив, продвижение и продакшн осталось за агентством Progression. За брендинг и оффлайн-креатив в рамках проекта отвечало агентство «Медиакрат», PR-поддержку обеспечивало PRT.

Цель: закрепиться на территории бизнеса Задачи:

поддержать молодых предпринимателей

донести до них ценности бренда.

Мы запустили проект Chivas Challenge с целью привлечь внимание инвесторов и широкой публики к технологичным проектам молодых предпринимателей. Почему? Потому, что Chivas — модный и инновационный бренд, и он следует за основными увлечениями своего целевого потребителя, среди которых бизнес, инновации, прогрессивные технологии.

Ева Котен, digital-менеджер Chivas

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап, отборочный, мы проводили в digital совместно с нашим партнером — агентством Progression. Мы были приятно удивлены количеством и качеством заявок на участие, которые получили со всей страны. Это говорит о том, что молодые предприниматели в России верят в свои новаторские идеи и стремятся активно развиваться.

Работа креативной команды

Идея: создать реалити-шоу для команд стартапов, в рамках которого они могли бы доказать перспективность своей идеи и побороться за выход в Grand Final.

Главный приз конкурса — 5 000 000 рублей (с учетом всех налогов и сборов).

Клиент хотел занять территорию предпринимательства и при этом «омолодить» бренд. Эта установка привела агентство в мир стартапов. Изучив их потребности, креативная команда предложила командам стартапов возможность «прокачать» свой проект, засветиться в медиа и познакомиться с инвесторами.

Но так как любой бизнес — это вызов и борьба, появилась идея запустить настоящий онлайн-челлендж, в котором несколько команд могли бы соревноваться и решать разные бизнес-задачи.

Для реализации проекта был привлечен медиа-партнер — РБК , а руководитель отдела «Свое дело» на портале Николай Гришин стал ведущим и судьей проекта.

Сразу определившись с идеей, креаторы начали размышлять над форматом самих соревнований. Так, например, один вариант, как признаются в агентстве, чем-то напоминал шоу «Голос».

Главные причины выбора финальной концепции: оригинальность идеи, динамичный формат шоу, интерактивные возможности для зрителей

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Данил Морозенко, креативный директор Progression

Мы старались создать такие условия, в которых интересные предприимчивые ребята, объединенные общей целью, смогли бы показать всему Интернету свою эрудицию, бизнес-мышление, продемонстрировать soft skills и другие ключевые компетенции. Формат бизнес реалити-шоу, конечно, не новый. Поэтому мы разбавляли серьезные выпуски фановыми эпизодами, в которых разными способами выводили участников из комфортной зоны. Получилось живо и интересно!

Digital-продвижение

Основной площадкой проекта стал сайт проекта, на котором на протяжении четырех недель появлялись новые серии реалити-шоу. Также все ролики размещались на канале бренда в YouTube и Facebook. Кроме того, информация о шоу была представлена на тематических площадках и на портале РБК.

Зрители проекта могли наблюдать за соревнованием команд, оставлять комментарии и голосовать за понравившийся проект. Их голоса были решающими: именно зрители выбирали, кто пройдет в следующий тур. Кроме того, наиболее активные зрители получили подарки от бренда.

Дмитрий Седышев, Account Director Progression

Мы хотели найти по-настоящему достойные команды, поэтому первый челлендж поставили себе сами: как же их найти? Мы получили огромное количество заявок со всей России, и во многом в этом нам помогли телеграм-каналы про бизнес, стартапы, инновации. И дальше нам оставалось только выбрать пять стартапов, чьи идеи действительно могли бы изменить жизнь человека к лучшему.

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Результаты кампании

Команда проекта заявляет, основным показателем для них был охват проекта, так как в условиях dark market это главный challenge. Также важно было добиться регистраций на брендированном сайте для последующей коммуникации с потребителями.

Охват кампании составил 2,4 млн брендированного контента, более 1 млн просмотров шоу, более 7 000 регистраций, более 23 тыс. уникальных посетителей сайта за период проекта.

На этапе поиска команд было получено почти 100 заявок от команд стартапов со всей России. В шоу попали 5 команд, которые наиболее четко отражали миссию проекта — идеи, улучшающие жизнь человека:

«Аудиометр» — команда представляла устройство для диагностики заболеваний слуха

Compensair — сервис для взыскания неустоек за перенос и отмену рейсов

Octa — авторы проекта предлагали функциональный йогурт, готовый заменить полноценный прием пищи

«Ешь деревенское» — агрегатор фермерских продуктов, направленный на развитие сельского хозяйства

Cerevrum — платформа для обучения в виртуальной реальности.

В Grand Final, который состоялся в Москве 29 марта, вышла компания Octa. Там она встретилась в финальном соревновании с командами, отобранными венчурными инвесторами. Успех первого сезона дает все основания предположить, что второй сезон тоже состоится. Его концепция сейчас обсуждается.

Светлана Артамонова, бренд-менеджер Chivas

На мой взгляд, одной из важнейших составляющих успеха проекта стал драйв и искренняя вовлеченность каждого участника как бренд-команды, так и наших коллег из Progression. Кроме того что мы сделали отличное шоу, позволившее построить связь между брендом Chivas и бизнесом, нам также удалось поддержать сообщество молодых предпринимателей в России. И мы не планируем на этом останавливаться.